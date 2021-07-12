Следком возбудил уголовное дело по факту отравления детей в аквапарке Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту отравления детей хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, троих детей в возрасте 6—11 лет, а также женщину госпитализировали. На место происшествия выехала следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку по данному факту. В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» ранее сообщали, что один ребенок попал в отделение реанимации ДРКБ в стабильно тяжелом состоянии.

