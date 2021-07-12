Льготный режим работы казанских парковок продлили до сентября

Фото: Анна Сейтумерова

Власти Казани вновь продлили льготный режим работы муниципальных парковок, по которому с автовладельцев плата взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, в том числе в выходные дни и в праздники, ими можно воспользоваться бесплатно.

Льготный режим работы парковок продолжит действовать до сентября, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров. Дальнейшее решение по этой мере власти города примут «в диалоге с предпринимателями», с учетом сложившейся ситуации.



Напомним, в апреле 2021 года власти Казани продлили льготный режим работы парковок до июля. Эта мера позволяет предпринимателям сохранить бизнес и адаптироваться к изменившимся условиям внешней среды, отметил тогда Шакиров. Льготный режим парковок ввели в городе 20 апреля 2019 года.

