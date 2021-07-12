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В Челнах около 30 предприятий обязали вакцинировать сотрудников от COVID-19

10:20, 12.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах около 30 предприятий обязали вакцинировать сотрудников от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах главный санитарный врач Ильгизяр Бариев подписал около 30 постановлений, согласно которым предприятия, на которых выявили по одному заболевшему COVID-19, обязаны вакцинировать сотрудников. Предписание должно быть выполнено в течение месяца.

— В отношении предприятий республиканского подчинения и вузов, филиалы которых открыты в городе, такие документы подписывает Марина Александровна Патяшина. Мы отрабатываем все крупные городские предприятия, организации, — приводят «Челнинские известия» слова Бариева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 9 июля, в Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 47 организаций. Эта мера точечная.

Ранее в Челнах поручили провести стопроцентную двукратную вакцинацию сотрудников литейного завода КАМАЗа.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
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