Исполком Казани объявил конкурс на пост председателя комитета по транспорту

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ищут нового председателя комитета по транспорту. О начале конкурса сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Власти Казани хотят видеть на этом посту энергичного и инициативного человека, которой хорошо разбирается в сфере общественного транспорта и имеет широкое представление о ней, «выходящее за рамки города и страны».

Нового главу комитета планируется выбрать на основе открытого отбора, уточнили в мэрии Казани.

Напомним, занимавший ранее пост председателя городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков теперь руководит МУП «Метроэлектротранс». На этом посту он сменил Асфана Галявова.