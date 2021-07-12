Исполком Казани объявил конкурс на пост председателя комитета по транспорту
В Казани ищут нового председателя комитета по транспорту. О начале конкурса сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.
Власти Казани хотят видеть на этом посту энергичного и инициативного человека, которой хорошо разбирается в сфере общественного транспорта и имеет широкое представление о ней, «выходящее за рамки города и страны».
Нового главу комитета планируется выбрать на основе открытого отбора, уточнили в мэрии Казани.
Напомним, занимавший ранее пост председателя городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков теперь руководит МУП «Метроэлектротранс». На этом посту он сменил Асфана Галявова.ОбществоВласть Татарстан
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