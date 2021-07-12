Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления детей хлоркой в аквапарке «Ривьера»
Прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту отравления детей в аквапарке «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Сегодня telegram-канал Mash Iptash сообщил, что в аквапарке «Ривьера» шесть человек, среди которых пять детей, отравились хлоркой.
В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» сообщили, что оттуда в лечебные учреждения попали шесть человек. Один ребенок попал в отделение реанимации ДРКБ в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо находятся в приемном отделении в среднем состоянии под наблюдением. Их планируется госпитализировать. Еще один взрослый был госпитализирован в ГКБ№ 7 и сейчас находится на обследовании.
В марте 8 детей отравились хлором в бассейне ДЮСШ «Юбилейный» в Мензелинске. Пятерым помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Троих госпитализировали для дальнейшего наблюдения.
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