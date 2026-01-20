Новости экономики

21:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Россия расширила экспорт мясной, молочной и кондитерской продукции

21:37, 20.01.2026

Средняя стоимость тонны экспорта АПК увеличилась на 25%

Россия расширила экспорт мясной, молочной и кондитерской продукции
Фото: Артем Дергунов

Россия значительно расширила экспорт кондитерской, мясной и молочной продукции собственного производства, а средняя стоимость тонны экспорта АПК увеличилась на 25%. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на стратсессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности.

По его словам, именно рост объема поставок поспособствовал увеличению на четверть средней стоимости тонны экспорта в сфере АПК.

Мишустин подчеркнул, что укрепление потенциала продукции агропрома во многом определит дальнейшее развитие отрасли.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2025 году впервые экспортировал продовольственную пшеницу в Иран. Всего в эту республику под контролем специалистов отправили 14 судовых партий продовольственной пшеницы и ячменя массой более 62 тыс. тонн для кормовых целей.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть554.1
  • Нижнекамскнефтехим79.6
  • Казаньоргсинтез67
  • КАМАЗ86.4
  • Нижнекамскшина39.85
  • Таттелеком0.617