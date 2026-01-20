Россия расширила экспорт мясной, молочной и кондитерской продукции
Средняя стоимость тонны экспорта АПК увеличилась на 25%
Россия значительно расширила экспорт кондитерской, мясной и молочной продукции собственного производства, а средняя стоимость тонны экспорта АПК увеличилась на 25%. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на стратсессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности.
По его словам, именно рост объема поставок поспособствовал увеличению на четверть средней стоимости тонны экспорта в сфере АПК.
Мишустин подчеркнул, что укрепление потенциала продукции агропрома во многом определит дальнейшее развитие отрасли.
Ранее сообщалось, что Татарстан в 2025 году впервые экспортировал продовольственную пшеницу в Иран. Всего в эту республику под контролем специалистов отправили 14 судовых партий продовольственной пшеницы и ячменя массой более 62 тыс. тонн для кормовых целей.
