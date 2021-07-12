В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы, сильного дождя и града 13 июля

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о возможных ухудшениях погодных условий во вторник, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ночью и днем на территории Татарстана и Казани местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с. В период с 13 до 22 часов завтра прогнозируется локально шквал до 24 м/с.

Сегодня в Татарстане прогнозируется сильный ветер порывами до 16 м/с. В минувшую субботу в Казани прошел сильный дождь: улицы вновь оказались затоплены, сильные порывы ветра повалили деревья, повредили кровлю домов.

Татьяна Леухина