В Бельгии женщина умерла, заразившись двумя штаммами COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Бельгии 90-летняя женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса — «альфа» и «бета». Автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген заявила, что существует вероятность, что пациентка «подхватила» их от разных людей.

Женщина попала в больницу с COVID-19 в марте в городе Алст. Сначала уровень кислорода в ее крови был достаточным, но ее состояние быстро ухудшилось. Через пять дней она умерла.

В исследовании бельгийских ученых указывается, что умершая от заражения двумя штаммами пациентка не делала прививку от коронавируса, сообщает французское информагентство Agence France-Presse.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ванкирберген обратила внимание, что феномен заражения человека сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен». Его изучение чрезвычайно важно, заявила она.

Отметим, что в мире растет число мутаций коронавируса, которые осложняют течение заболевания. Так, в России смертность в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года из-за роста случаев COVID-19, вызванного штаммом «дельта».



Татьяна Демина