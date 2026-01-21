Туристический поток в Татарстан в 2025 году вырос до 4,5 млн человек

Объем услуг в сфере туризма достиг 120 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в Татарстане зафиксирован рост основных показателей в сфере туризма по сравнению с 2024 годом.

Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей, включая расходы туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения, в 2024 году составил 106,8 млрд рублей. В 2025 году показатель достиг 120 млрд рублей.

Доход коллективных средств размещения от предоставляемых услуг в 2024 году составил 28,4 млрд рублей. В 2025 году он увеличился до 32 млрд рублей.

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, выросла с 2,7 млн человек в 2024 году до 2,9 млн человек в 2025 году.

Туристский поток в Татарстан в 2024 году составил 4,3 млн человек. В 2025 году показатель достиг 4,5 млн человек.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году туристический налог Татарстана принес 144 млн рублей.



Ариана Ранцева