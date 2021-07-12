В Таиланде сообщили о заражениях пациентов сразу двумя штаммами COVID-19

Таиландские врачи выявили в Бангкоке инфицирование семерых пациентов сразу двумя штаммами коронавируса — «дельта» и «альфа». Об этом рассказал генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак.

Случаи заражения сразу двумя штаммами COVID-19 обнаружили в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования. Сирилак выразил мнение, что «гибридные» случаи заражения, вероятно, могут возникать в скученных условиях, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

При этом болезнь у таких пациентов протекает бессимптомно. Ученый предположил, что смешанная инфекция не означает, что заболевание будет проходить тяжелее.

Напомним, в СМИ появились сообщения о смерти 90-летней бельгийки, которая заразилась сразу двумя штаммами COVID-19. Биолог Анна Ванкирберген, исследовавшая этот случай, отметила, что феномен заражения человека сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен». Его изучение чрезвычайно важно.



Татьяна Леухина