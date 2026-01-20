Свинина в России может подешеветь на 10—15% из-за курицы из Китая

Производители мяса обеспокоены данной ситуацией

Российские производители мяса, прежде всего свинины и курятины, озабочены резким ростом импорта мяса птицы из Китая, который зафиксировали по итогам 2025 года. По мнению «мясников», резкое увеличение китайского импорта курятины может спровоцировать снижение цен на российское мясо, пишет «Интерфакс».

Отметим, что речь идет прежде всего об импорте куриной грудки из КНР.

Как сказал глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев, в 2025 году российские производители вывезли более 110 тысяч тонн мяса, примерно уже по 20 тысяч тонн в месяц.

— И если мы такими темпами продолжим это делать, то 200—250 тысяч тонн ввезенного такого постного филе равносильно полумиллиону тонн свинины в пересчете на постность в живом весе, — добавил он.

Отмечается, что внешнеторговая себестоимость мяса птицы из КНР составляет 250—280 рублей за кг. Если такая тенденция сохранится, то свиной окорок в России может подешеветь на 10—15% (среднегодовая цена в 2025 году 290 рублей за кг) и даже снизиться в цене еще сильнее.

— Это тот тренд, который нас сегодня реально заботит, мы думаем, что с ним делать, — добавил Ковалев, призвав следить за рынками.

