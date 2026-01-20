Бюджет Татарстана пополнился почти на 50 млрд рублей за счет акцизов
Основная часть средств — 21,5 млрд рублей — пришлась на акцизы на нефтепродукты, финансирующие дороги
По итогам 2025 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 47,8 млрд рублей за счет акцизов.
Распределение поступлений по видам акцизов:
- алкоголь — 4,8 млрд рублей;
- пиво — 15,5 млрд рублей;
- нефтепродукты — 21,5 млрд рублей;
- компенсационные акцизы по движимому имуществу и средним дистиллятам — 5,8 млрд рублей;
- жидкая сталь и газ для производства аммиака — 0,2 млрд рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожных работ в республике.
Ранее «Реальное время» писало, что в России подписан закон, индексирующий акцизы на 2026—2027 годы.
