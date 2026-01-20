Новости экономики

Бюджет Татарстана пополнился почти на 50 млрд рублей за счет акцизов

12:52, 20.01.2026

Основная часть средств — 21,5 млрд рублей — пришлась на акцизы на нефтепродукты, финансирующие дороги

Фото: Мария Зверева

По итогам 2025 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 47,8 млрд рублей за счет акцизов.

Распределение поступлений по видам акцизов:

  • алкоголь — 4,8 млрд рублей;
  • пиво — 15,5 млрд рублей;
  • нефтепродукты — 21,5 млрд рублей;
  • компенсационные акцизы по движимому имуществу и средним дистиллятам — 5,8 млрд рублей;
  • жидкая сталь и газ для производства аммиака — 0,2 млрд рублей.

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожных работ в республике.

Ранее «Реальное время» писало, что в России подписан закон, индексирующий акцизы на 2026—2027 годы.

Ариана Ранцева

Экономика Татарстан

