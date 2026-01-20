Российский рынок акций начал торги снижением

Индексы МосБиржи и РТС опустились до 2744,98 и 1112,07 пункта соответственно

Фото: Максим Платонов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже во вторник, 20 января, умеренно снизился в рамках коррекции после роста накануне.

Участники рынка ожидают новостей с переговоров между США и Россией по украинскому урегулированию и оценивают геополитические риски, связанные с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии.

Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту основных торгов снизились на 0,2%. К 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2744,98 пункта (-0,2%), индекс РТС — 1112,07 пункта (-0,2%).

Среди лидеров снижения — акции «ВК» (-1,1%), ПАО «Группа компаний ПИК» (-1%) и «НОВАТЭКа» (-0,9%). В то же время рост показали бумаги «Русала» (+1,1%) и «Полюса» (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 января, составляет 77,7586 рубля, что на 7,46 копейки ниже предыдущего значения.

Ранее «Реальное время» писало, что Банк России и Московская биржа запускают программу повышения капитализации фондового рынка.

Ариана Ранцева