Где трава зеленее: как регионы сокращают путь инвесторам

Татарстан нацелился на рекорд по сокращению времени подключения к газу, а Нижегородская область уже в пятерке с самым коротким сроком получения разрешения на строительство

Фото: Михаил Захаров

Рустам Минниханов утвердил дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса, рассчитанную до 2030 года, — впервые в ней установлены конкретные сроки выдачи базовых разрешительных документов. Основной упор сделан на ускорении: получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не должны превышать 49 дней и 19 дней соответственно, а самая проблемная услуга по подключению к газу должна сократиться с 90 до 67 дней. Перезагрузка административных регламентов позволит властям республики бороться за сохранение лидирующих позиций в нацрейтинге инвестклимата. «Реальное время» на основе данных АСИ подготовило рейтинг регионов по качеству деловой среды в ПФО.

Сроки прохождения разрешений должны сократиться на 5—15%

План по улучшению условий ведения бизнеса в Татарстане впервые принимается как свод нормативов, разработанных для ускорения регламентных процедур. Он охватывает 10 базовых услуг в сфере недвижимости и доступа к энергетической и коммунальной инфраструктуре республики. Целевые сроки предоставления каждой из них пересмотрены в сторону сокращения — к 2030 году время прохождения должно сократиться в среднем от 5 до 15%, подсчитали независимые эксперты на основе опубликованных данных.

— Реализация дорожной карты направлена на оптимизацию «клиентского пути» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности, — говорится в распоряжении главы республики, подписанном 29 мая 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дорожная карта — это продолжение Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденной федеральными властями в декабре 2025 года. Она должна привести к выравниванию региональных условий с федеральными стандартами оказания государственных услуг бизнесу. «Целью плана мероприятий является достижение ключевых показателей эффективности Нацмодели», — говорится в преамбуле документа.

По принципу «умолчания»

Татарстанская «дорожная карта» формировалась с участием Минэкономики и Агентства инвестиционного развития, которые отвечают за состояние инвестиционного климата в республике. Особенно активно на введении конкретных сроков для чиновников настаивала глава АИР Талия Минуллина. «Один документ согласовывает больше пятидесяти человек, это точно, — рассказывала она в интервью «Реальному времени».



— Руководители отписывают своим заместителям, заместители — начальникам управлений, начальники управлений — начальникам отделов, потом документами занимаются уже какие-то специалисты и так далее. То есть даже в одном ведомстве бумага проходит через пять-шесть человек, — говорила Талия Минуллина.

Понятно, что трехэтажная конструкция согласования приводит к длительным срокам прохождения регламентных процедур, а инвесторам приходится нести немалые издержки. В результате сработали по принципу «умолчания»: если в течение трех рабочих дней ведомство не вынесло замечаний, автоматически присваивается статус «одобрено».

Правда, в «дорожной» карте подобной опции больше не предусмотрено. Вместо этого вводятся конкретные и достаточно сжатые сроки по каждому направлению согласований, находящихся в полномочиях региона. В качестве ориентира ставится задача сократить среднее время прохождения административных процедур цикла строительства. В прошлом году инвестор тратил 256 рабочих дней.

Разрешение на строительство в Татарстане получают за 51 день, а в стране — за 85 дней

В первую очередь, речь идет об управлении земельными участками, предоставляемых на возведение инвестиционных объектов. К 2030 году получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не должны превышать 49 дней и 19 дней соответственно, следует из дорожной карты. В настоящее время эти сроки составляют 51 и 19 дней соответственно. Сокращения собираются достигнуть за счет уменьшения количества процедур с 6 до 5.

Впрочем, сроки выдачи разрешений в Татарстане и так намного превосходят федеральные нормы. К примеру, средний срок получения разрешения на строительство в стране составляет почти 85 дней против 51 дня в республике. А перед Росреестром ставится цель ужать сроки регистрации права собственности на полдня. Казалось бы, пустяк, но инвестору дорог каждый час.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В стране отмечается незначительное увеличение сроков выдачи разрешения на строительство на 3 рабочих дня (в 2024 году — 81,3 рабочих дня, в 2025 году — 84,6 рабочих дня, — отмечают в АСИ. Разница между лучшим и худшим значением сократилась на 19 рабочих дней (в 2024 году — 155,5 раб. дней, в 2025 году — 136,7 раб. дней). В Поволжье лишь Нижегородская область входит в пятерку регионов с самым коротким сроком получения разрешения на строительство, говорится в исследовании АСИ, посвященном результатам Нацрейтинга инвестиционного климата в 2025 году.

Средний срок ввода объектов в эксплуатацию в стране составляет 69 дней. Разрыв между лучшим и худшим показателями сократился на 10 дней (в 2024 году — 78,8 раб. дней, в 2025 году — 68,7 раб. дней). Сохраняется тенденция на сокращение сроков регистрации права собственности на недвижимое имущество (в 2024 году — 6,9 раб. дней, в 2025 году — 5,9 раб. дней) и постановки земельного участка на кадастровый учет (в 2024 году — 24 раб. дней, в 2025 году — 23 раб. дней)

В аренду без торгов — за 20 дней, а по итогам торгов — за 30 дней

Большое поле для улучшений есть в сфере предоставления земельных участок в аренду. Именно здесь документы блуждают на трех этажах. Участки без проведения торгов должны передаваться в аренду инвестору с нынешних 38 до 20 дней, а по итогам торгов — с 55 до 30 дней к 2030 году. Правда, уже в этом году чиновники должны достичь «норматива» в оформлении аренды в 22 дня (без торгов) и 35 дней (с проведением торгов). Это будут сопровождаться сокращением количества документов.

Конечная цель этих мероприятий — ускорить начало реализации инвестиционных проектов в Татарстане. Ведь большая часть проходит экспертизу Инвестиционного совета РТ под председательством Рустама Минниханова, поэтому технические процедуры не должны задерживать старт, пояснили в пресс-службе АИР.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Приволжском федеральном округе сразу 3 региона вошли в топ‑10 по стране по улучшению условий в направлении недвижимости, отмечают эксперты АСИ. По итогам 2025 года Нижегородская область заняла 4 место, Татарстан — 5 место, Башкортостан — 10 место. С 2022 года наибольшую динамику в этой части демонстрирует Татарстан — среднегодовой темп роста в направлении «Недвижимость» в среднем по показателям составляет 8,6%.

Среднее время регистрации прав собственности в регионе за 4 года сократилось более чем в 3 раза, а время, затрачиваемое на получение разрешения на строительство, — на 20 рабочих дней. Только 2 из 14 регионов ПФО демонстрируют отрицательные среднегодовые темпы роста в среднем по показателям направления (Чувашская Республика, Ульяновская область), а половина субъектов округа демонстрируют темпы выше среднероссийских, отмечают эксперты АСИ.

Подключение к электросетям — за 36,6 дней, а к газу — за 67 дней

Наибольшего прорыва власти намерены достичь в сокращении сроков подключения к инженерным сетям. Так, к электросетям бизнес должен присоединиться за 36,6 дней (вместо нынешних 36,8 дней), к сетям водоснабжения и водоотведения за 42,6 и 43,4 дня, а к газу — за 67 дней против нынешних 90 дней. На фоне среднероссийских 130 дней республиканские нормативы выглядят как заявка на абсолютный рекорд. По мнению специалистов, такие сроков можно достичь, если распределительные сети и коммунальная инфраструктура будет приведена в порядок. «Среднее время подключения к электросетям сократилось на 6,2 рабочих дня, к газопроводу на 16%, а к водоснабжению — на 28%», — резюмируют эксперты АСИ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По стране среднее время подключения к электросетям осталось на уровне последних трех лет (64,6 раб. дней). За последние годы наблюдается сокращение сроков в части газоснабжения. Среднероссийское время подключения к газу сократилось на 8 рабочих дней — до 129 дней в 2025 году. Сохраняется тренд на уменьшение сроков подключения к сетям водоснабжения и водоотведения — сейчас для подключения объекта к воде требуется свыше 70 рабочих дней.

Татарстан входит в топ-5 регионов по скорости подключения к сетям, занимая четвертое место, пропустив вперед Нижегородскую область (второе место после Москвы). Республика стал одним из трех регионов, где быстрее всего подключают электросетям, отмечают эксперты АСИ.

скриншот телеграм-канала МУП "Водоканал"

Всего четыре региона в Приволжском федеральном округе входят в топ‑10 регионов по этому направлению: Мордовия занимает 8 место, Башкортостан — 10 место в стране. Татарстан также является одним из лидеров роста за 4 года. Наибольшей (в процентном выражении) является динамика среднего времени подключения к водоснабжению в регионе, демонстрирующая снижение на 18,8 рабочих дня.

Дороже всего в Татарстане обходится подключение к электросетям

Правда, все острее перед бизнесом встает вопрос высокой стоимости подключения к инженерным сетям, указывают в АСИ. Средняя стоимость подключения к электросетям составляет 15,6 миллионов рублей, к газу — 2 млн рублей, а сетям водоснабжения и водоотведения — около 6 млн рублей.

Это актуально для Татарстана. В июле 2025 года сообщалось, что владелец завода «Графит» из Тюмени столкнулся с высокой стоимостью подключения к электросетям в Татарстане. По его словам, от компании требовали 280 миллионов рублей, хотя изначально называлась сумма в 27 миллионов. Из-за этого он отложил запуск предприятия в cеле Песчаные Ковали, куда инвестировал около 1 млрд рублей. По этому поводу он пожаловался главе республики. В частных разговорах предприниматели говорят, что сроки и стоимость подключения к сетям может оказаться непредсказуемым. Все зависит от того, как далеко тянуть сети, подчеркивают они.

— Еще несколько лет назад сама идея устанавливать сроки и предельную стоимость услуг воспринималась неоднозначно, — отметил в разговоре с «Реальным временем» председатель татарстанского регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Артур Абдульзянов.

По его словам, бизнес старался решать эти моменты самостоятельно. Сейчас экономика требует более точных инструментов и активного участия государства в регулировании этих процессов. Правда, взялись немного поздно — сейчас бизнес не так активно инвестирует в новые объекты, но как задел на будущее выглядит оптимистично. Если государство ставит задачу стимулировать ответственное поведение бизнеса, оно должно иметь возможность объективно его оценивать.