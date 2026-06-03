Индекс промпроизводства Татарстана по итогам четырех месяцев составил 6,8%

Республика делит вторую строчку по этому показателю в ПФО с Удмуртией

Фото: Максим Платонов

Индекс промышленного производства Татарстана остается в топ-5 регионов Приволжского федерального округа, следует из отчета Росстата. При этом по итогам за январь — апрель 2026 года (в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году) этот показатель достиг 6,8%. Аналогичные цифры в отчетности наблюдаются и у Удмуртии. Республики поделили второе место — первое забрала Чувашия с показателем 9,7%.

При этом по показателям апреля Татарстан оказался на третьей строчке в ПФО: республика достигла значений в 11,5% за апрель текущего года (к апрелю 2025-го). Выше РТ находится Саратовская область, у которой ИПП за апрель составил 13,2%, а также Удмуртия, у которой произошел скачок показателя — 18,5%.

Напомним, что индекс промпроизводства Татарстана в 2025 году превзошел ожидания. Эксперты характеризуют прогноз развития промпроизводства в республике на 2026 год как «умеренный». Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова