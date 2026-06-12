В Новосибирской области сняли ограничения из-за пастереллеза

В регионе снова можно продавать мясо и продукты животного происхождения

Фото: Динар Фатыхов

В Новосибирской области сняли все ограничения, которые вводились из-за вспышек пастереллеза у сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в Минсельхозе региона. Теперь мясо и другие продукты животного происхождения, прошедшие ветеринарный контроль, можно свободно продавать в регионе.

Перемещать животных внутри области можно под наблюдением ветеринаров. Работа по восстановлению возможности вывоза животных и продукции за пределы региона продолжается, власти планируют завершить ее к концу июня.

Ранее в области объявляли ЧС из-за пастереллеза и бешенства. Болезнь пастереллеза обнаружили в шести населенных пунктах пяти районов, а бешенство — более чем в 70 очагах. Животные из зараженных хозяйств были изъяты и направлены на убой, эта работа уже завершена. Напомним, что позднее в Татарстане частично запретили ввозить парнокопытных животных, а в соседней с РТ Чувашии ввели карантин из‑за вспышки пастереллеза.

Реальное время / realnoevremya.ru

На фоне ограничений на ввоз скота закупочные цены на КРС живым весом в Татарстане подскочили почти до 350 рублей за килограмм. Следом выросли розничные цены: стоимость говядины на кости на рынках Казани доходит до 1000 рублей за 1 кг, в ретейле цена около 900 рублей за кг, по данным Татарстанстата на 23 марта, говядина стоила 695,36 рубля. Что происходит с ценами на мясо — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова