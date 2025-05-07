Пример мужества, стойкости и любви к Родине: работники АО «ТАИФ-НК» поздравили ветерана ВОВ Панфила Павлова

Фото: Альберт Муклаков

В преддверии 80-летия Великой Победы представители АО «ТАИФ-НК» навестили подшефного ветерана Великой Отечественной войны Панфила Павлова. В феврале этого года фронтовику исполнилось 99 лет.

Альберт Муклаков

На фронт Панфил Григорьевич попал в 17 лет. Служил связистом в стрелковом полку Приморского военного округа. Участвовал в Советско-японской войне. Имеет множество наград: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие» и благодарность Верховного главнокомандующего Сталина.

После войны Панфил Григорьевич вернулся в родную деревню Оша, где трудился механизатором в колхозе. В 1953 году женился на односельчанке Марии Егоровне. В 1964 году чета Павловых переехала в строящийся Нижнекамск. Глава семьи всю свою жизнь работал водителем, а Мария Егоровна — в больнице, а затем на одном из градообразующих предприятий. Воспитали двух дочерей.



Альберт Муклаков

Шефство над Панфилом Григорьевичем АО «ТАИФ-НК» взяло много лет назад. В течение года нефтепереработчики оказывают фронтовику необходимую помощь. В этом году по просьбе дочерей в ванной комнате ветерана установили душевую кабину. Ранее работники предприятия помогли полностью отремонтировать квартиру, а также приобрели мебель и медицинскую кровать.

В канун 9 Мая работники АО «ТАИФ-НК» поздравили Панфила Григорьевича. В адрес ветерана прозвучали теплые слова и пожелания.



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— С праздником, Панфил Григорьевич! Разрешите от лица генерального директора компании «ТАИФ-НК» Максима Новикова и от всего нашего большого коллектива поздравить вас с таким великим праздником — 80-летием Великой Победы. Хотим выразить вам огромную благодарность за ваш подвиг, за эти мирные 80 лет, в которых мы живем. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного солнечного неба. С Днем Победы! — поздравил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.



— Спасибо вам за внимание и заботу. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, — поблагодарила дочь фронтовика Татьяна Иванова.

Лилия Егорова