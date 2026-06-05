Дорогой труд: кто сможет платить иностранцам зарплату в 717 тысяч рублей

На ПМЭФ-2026 настаивали на увеличении минимальной зарплаты для высококвалифицированных специалистов, а сами иностранцы просили оставить их детей в России

Фото: Динар Фатыхов

Для высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС), привлеченных в Россию, предлагается установить минимальный порог зарплаты в 717 тыс. рублей. «Это в 5,5 раза больше средней зарплаты, а не в 8 раз, как положено для ВКС в России», — убеждала в необходимости пересмотра директор департамента Минэкономразвития Анастасия Золотухина на панельной сессии ПМЭФ-2026. Главы деловых объединений Турции, США и Германии неоднозначно восприняли идею закрепить МРОТ для иностранцев, заметив, что «только деньгами работу не измерить». В Татарстане работает немалая часть из 75,4 тысячи высококвалифицированных иностранцев. «Оплачивать их труд по 717 тысяч рублей в месяц смогут только крупные компании, а их единицы, — отметили в Минтруде РТ. — Сейчас работодатели с трудом выбирают квоту на привлечение трудовых мигрантов в 15,6 тысячи». Подробнее — в материале «Реального времени».

Нужно ли повышать МРОТ для квалифицированных мигрантов?

В нулевой день на ПМЭФ-2026 больше всего говорили о рынке труда. О том, где и каких специалистов не хватает, рассуждали на разных панельных сессиях. Причем бизнес озабочен не просто текущей нехваткой рабочих рук, а предвидит сложности с привлечением высококвалифицированных инженеров, программистов, технологов для модернизации российской экономики. По их оценке, к 2032 году промышленности будет не хватать 16% технологического персонала, и закрыть дефицит за счет собственных кадров в силу демографического спада не представляется возможным.

В то время как руководство Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана делилось опытом республики по вовлечению участников СВО в предпринимательство, в другом зале проходила дискуссия о том, как трудоустраивать иностранцев со статусом высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС). В бизнес-среде эта тема получила широкий резонанс. Причиной тому стало принятие в апреле федерального законопроекта, устанавливающего требование к работодателям о повышении порога оплаты труда для ВКС с текущих 250 тысяч рублей до 717 тысяч рублей.

Правда, законопроект принят только в первом чтении, что немного остудило пыл. И оставило пространство для спокойного обсуждения. На ПМЭФ-2026 к диалогу пригласили председателя правления Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTİB) Эрдема Аджай, главного исполнительного директора Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, президента и партнера SCHNEIDER GROUP Ульфа Шнайдера.

Зарплата в 717 тысяч — слишком много, но запрет на проживание с детьми отменить

Что думают сами иностранцы? На каких условиях готовы трудиться в России? Член Ассоциации европейского бизнеса Ульф Шнайдер сообщил, что часть европейских компаний продолжает работать в России, а переехавший в Россию топ-менеджмент среднего звена зарабатывает от 300 до 500 тысяч рублей. Для них важно повышение порога оплаты, сказал он.

При этом Ульф Шнайдер предлагает внедрить механизм квотирования найма иностранцев. По его мнению, оптимальным было бы не больше 10%. «Их может быть до пяти специалистов в одной организации или не больше 10% всех сотрудников», — сказал он, добавив, что «некоторые организации неправильно используют эту возможность».

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что предлагаемый уровень заработной платы в 717 тысяч рублей завышен. По его словам, статус ВКС нужно сохранить, но предлагаемая зарплата для большинства слишком высока, так как работодатели не смогут с ней справиться. «В России проживает огромное количество сотрудников, которые заняты на наших заводах. Американские компании вложили больше $100 млрд инвестиций в строительство заводов. Иностранные специалисты хотели бы работать в России, поэтому здесь нужен более гибкий подход», — сказал он.

Его беспокоит предстоящий запрет на проживание в стране детей иностранцев, чей возраст достиг 18 лет. В случае введения этой нормы многим придется уехать из РФ вместе с детьми, а специалисты из других стран вряд ли захотят приезжать в страну надолго, предупредил он.

Но самая большая проблема у иностранных работников возникла из-за введения реестра контролируемых лиц, который администрирует МВД.

— Очень много людей попадает в реестр, но процедуры выхода из него не налажено. Даже если произошла ошибка или кто-то остался на два-три месяца дольше разрешенного срока, то система автоматически включает человека в реестр и он должен покинуть страну. И не может вернуться до конца года, — пожаловался Роберт Эйджи. По его словам, большое количество сотрудников со статусом ВКС из европейских стран не могут выйти из реестра и вернуться в РФ. На смену им приходится привлекать других специалистов из других стран.

RTİB: мировой рынок труда входит в новую эру

Председатель правления Ассоциации российских и турецких предпринимателей (RTİB) Эрдем Аджай высказался за повышение порога зарплат. «Качество стоит дорого, но оно имеет решающее значение, и Россия это осознает», — сказал он, давая понять, что планка в 717 тысяч рублей оправдана. По его мнению, привлечение специалиста со статусом ВКС обеспечит не только экономический рост, но трансфер технологий.

— Но вопрос не в том, нужно ли привлекать таланты, а в том, как это делать, — продолжил Аджай. — Если взглянуть на ситуацию глобально, к 2033 году потребность в высококвалифицированных специалистах во всех отраслях — энергетике, логистике, нефтегазовой сфере и других — значительно возрастет. Одновременно демографические тенденции указывают на нехватку национальных ресурсов. Предприятиям придется выйти на путь технологических изменений, а ценность специалиста определяется не только академической подготовкой, но и международным опытом, коммуникативными компетенциями и владением новыми технологиями.

Он уверен, что нужно разрабатывать такую стратегию, которая повысит имидж России в глазах турецких сотрудников. А ограничения на проживание с семьей с детьми старше 18 лет препятствуют достижению этой цели. «На мой взгляд, существуют базовые потребности, которые при грамотном и лаконичном регулировании на государственном уровне позволят создать комфортные условия для входа иностранных специалистов на российский рынок», — заключил он.

МЭР: повышение до 717 тысяч необходимо, но можно отложить до 1 марта

Директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Анастасия Золотухина отреагировала на эти замечания, сообщив, что руководство МЭР несколько раз встречалось с МВД по этому поводу. Альтернатива в виде механизма квотирования касается лишь визовых стран. Его минус в том, что оформление занимает много времени, а статус ВКС дает возможность быстрее привлечь на работу нужных специалистов.

Повышение зарплатного порога для иностранных работников до 717 тысяч рублей она назвала необходимым. Еще в 2010 году, при принятии закона о привлечении иностранцев, была установлена норма соотношения их зарплаты к средней по стране как 1 к 8. Тогда этот порог составлял 167 тысяч рублей. Учитывая, что с 2010 года средняя зарплата выросла в четыре раза, минимальный размер оплаты труда для высококвалифицированных специалистов (ВКС) должен быть не менее 717 тысяч рублей. «Это в 5,5 раза больше средней зарплаты, а не в 8 раз, как положено для ВКС в России», — убеждала она. Изначально планировали принять закон к 1 сентября 2026 года, но сейчас власти обсуждают с бизнесом возможность переноса на март 2027 года.

ОЭЗ «Алабуга» ищет за рубежом рабочих и водителей, а Болгарская академия — преподавателей

По итогам 2025 года в стране работало 75,4 тысячи ВКС, и в случае утверждения предлагаемого минимального вознаграждения более 90% из них могут потерять работу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ТПП РФ. Причина — работодатели не смогут оплатить такой дорогой труд. «Этот уровень зарплаты не сопоставим с реальной маржинальностью компаний, особенно в малом и среднем бизнесе», — пояснили там.

В Татарстане работает немалая часть из общего числа высококвалифицированных иностранцев. «Оплачивать их труд по 717 тысяч рублей в месяц смогут только крупные компании, а их единицы», — отметили в Минтруде РТ.

К примеру, иностранным преподавателям и медицинским работникам придется платить по 358 тысяч рублей. Татарстану одобрена квота на привлечение 15,6 тысячи трудовых мигрантов в 2026 году. Самое большое количество иностранных работников запросила ОЭЗ «Алабуга», следует из материалов. В основном ищут рабочих, водителей, горничных. Болгарская исламская академия объявила вакансии пяти преподавателей богословия, а частные медцентры Казани — массажистов.

Если зарплатный порог поднимут, то работодателям придется преподавателям и медицинским работникам платить не меньше 358 тысяч рублей, отмечают специалисты. В настоящее время квота выбирается не активно, уточнили в Минтруде РТ. Среди заявителей значатся филиал Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации «Севен» (КНР) в Набережных Челнах, филиал турецкой «Ямата ятырым иншаат туризм ве тиджарет аноним ширкети», Центр содействия развитию исламского финансирования ищет директора фирмы. На сайте «Алабуги» выложены вакансии востребованных специалистов, но ни в одной из них не значится заработная плата в 717 тысяч рублей. Максимум, что можно увидеть, это 619 тысяч рублей.