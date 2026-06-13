Бизнес-обзор: Владимир Казилов разделил бизнес, Рустем Тахаутдинов заключил госконтракт

В Волжской танкерной компании сменилось руководство

Фото: Реальное время

На текущей неделе изменился состав учредителей одной из крупнейших стройкомпаний Татарстана: «Евростройхолдинг+» больше не принадлежит единолично Владимиру Казилову — у предприятия появился второй равноправный собственник. Компания Рустема Тахаутдинова «Восток-лизинг» заключила контракт с псковским заказчиком на поставку оборудования, а в Волжской танкерной компании сменилось руководство. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Новый собственник «Евростройхолдинга+»

В структуре собственности предприятия «Евростройхолдинг+», собирающего львиную долю господрядов на знаковых татарстанских стройках, произошли существенные изменения — у компании появился второй собственник. С момента регистрации в 2010 году она на 100% принадлежала Владимиру Казилову, но со среды ее совладельцем стал также Руслан Насыров. Он получил долю в уставном капитале в размере 50% (10 000 рублей).

Насыров тесно связан с бизнесом татарстанского короля госзаказов, он возглавляет одно из предприятий Казилова по производству фальцевой кровли и систем вентиляции «Евростройхолдинг-Казань». Кроме того, работает директором по строительству в самом «Евростройхолдинг+» и в этом статусе в январе 2025 года в ходе коллегии Минстроя РТ был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан» указом раиса РТ.

Среди знаковых объектов, реализованных компанией Владимира Казилова, восстановление собора Казанской иконы Божией Матери и другие. взято с сайта tatarstan.ru

Не исключено, что разделение бизнеса между Владимиром Казиловым и Русланом Насыровым может свидетельствовать о стратегии развития компании с привлечением новых управленческих компетенций и ресурсов. Предприятие, где числится около 80 человек, часто выступает подрядчиком в крупных инфраструктурных проектах Татарстана.

Среди знаковых объектов, реализованных компанией, восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, IT‑парк им. Рамеева, реконструкция Казанского цирка, реставрация Присутственных мест Кремля. В прошлом году ее оборот сократился на 8,5%, до 24,7 млрд рублей, чистая прибыль также упала в разы и составила 80,9 млн.

Сделка ООО «Восток-лизинг» с псковским заказчиком

Лизинговая компания «Восток‑лизинг», принадлежащая Рустему Тахаутдинову, сыну главы «ТаграСа» Шафагата Тахаутдинова, заключила на этой неделе крупный госконтракт. Ей достался тендер на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения асфальтосмесительной установки. Сумма сделки — 167,4 млн рублей.

Лизинговая компания «Восток‑лизинг», принадлежащая сыну главы «ТаграСа» Шафагата Тахаутдинова, заключила крупный госконтракт. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Заказчик — бюджетное учреждение «Псковавтодор» — занимается эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Псковской области. Контракт с татарстанским предприятием заключен до 31 января 2029 года.

ООО «Восток‑лизинг» было основано в Альметьевске и работает на рынке 22 года. С 2010 года имеет управленческий офис в Казани, лизинговый портфель компании, по данным за 2020 год, оценивался в 10,6 млрд рублей. Основные направления фирмы — лизинг автотранспорта, спецтехники, технологического оборудования и коммерческой недвижимости. Кроме того, занимается лизингом легковых автомобилей с льготными условиями и финансированием сделок за счет собственных ресурсов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заключение контракта с псковской организацией может говорить о расширении географии деятельности компании и укреплении позиций на межрегиональном уровне. В 2025 году оборот общества вырос на 11% и превысил 9 млрд рублей, чистая прибыль составила 3,6 млрд.

Смена руководства в ВТК

В ООО «Волжская танкерная компания» с этой недели новый директор. На смену Екатерине Романовой пришел Павел Назаров, за которым других бизнесов не числится. Романова управляла фирмой последние 2,5 года, при этом она остается директором и собственником одного из смежных предприятий «Флот сервис». Ранее управляла еще рядом профильных предприятий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Фирма «ВТК» была зарегистрирована в марте 2013 года, специализируется на перевозках водным транспортом. Среди дополнительных направлений — оптовая и розничная торговля топливом, аренда судов, маневровые услуги, погрузочно-разгрузочная деятельность. В 2019 году по заказу «Роснефтефлота» поставляла нефтепродукты на Кавказ.

С 2023 года предприятие полностью принадлежит Артему Шеланову, но эта доля под обременением. В минувшем году выручка компании сократилась на 9%, до 1,6 млрд, чистая прибыль составила 74,5 млн рублей.

Смена руководства в одной из ключевых транспортных компаний региона может быть связана с планами по оптимизации работы флота, расширению географии перевозок или внедрению новых логистических решений. Детали кадровых изменений пока не раскрываются, но участники рынка ожидают официальных комментариев от самой компании в ближайшее время.

Дорогу инвесторам и рост экономики

К другим новостям экономики и бизнеса, о которых «Реальное время» рассказывало на этой неделе. Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса, рассчитанную до 2030 года, — впервые в ней установлены конкретные сроки выдачи базовых разрешительных документов.

Реальное время / realnoevremya.ru

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