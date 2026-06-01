Сергей Рожков — о юбилее мини-футбола Татарстана: «Хотелось бы, чтобы эти 35 лет плавно перетекли в 50»

Как рождается преемственность поколений и при чем тут Лига чемпионов Азии с Роналду

Сергей Рожков . Фото: Реальное время

Нынешний сезон в казанском мини-футболе стал уже 35-м с момента появления этого вида спорта в 1991 году, то есть еще во времена Советского Союза. В соревнованиях в пяти лигах приняли участие 76 команд. Подробнее о сезоне в интервью «Реальному времени» рассказал председатель департамента футзала (мини-футбола) Татарстана Сергей Рожков.

«Мне хотелось бы, чтобы прожитые 35 лет перетекли в 50-летний, а потом уже и в 100-летний юбилей»

— Сергей Владимирович, поделитесь мыслями о завершенном сезоне в республиканском футзале.

— Сезон 2025—2026 годов только в рамках открытого чемпионата Казани начинали 76 команд, три в итоге не смогли дойти до конца чемпионатов в своих лигах, снявшись. Это помимо чемпионата и Кубка республики. Хотелось бы выразить огромную благодарность командам, их организаторам за проявленный профессионализм. Заслуг организаторов не умаляет и то, что с нашей стороны было обеспечение всем необходимым для проведения официальных матчей, предоставление спортивных залов, судейского корпуса, инвентаря, освещение на ресурсах федерации футзала Татарстана. В этом году казанскому мини-футболу, как назывался наш вид спорта изначально, исполнится 35 лет...

— Как сейчас помню: весна 1991 года, и еще в масштабах Советского Союза состоялся первый турнир на призы Центрального стадиона Казани, и в числе 14 первооткрывателей была и наша команда «Кино», со мной, с братьями Сергеем и Олегом Гареевыми, имя отца которых, Рауиса Гареева, носит самая спортивная улица Казани, база для двух чемпионских команд страны — регбийной «Стрелы-Ак Барс» и баскетбольных «Крыльев Барса», Сергеем Бережневым, начальником управления «Газпром межрегионгаз Казань» — и это те, с кем я потом еще не раз играл в любимую «миньку». Среди соперников — команды-ветераны: «Ватан», «Синтез», «Молния», единственная, которая не просто прожила эти 35 лет, но еще и на основе тех людей, которые ее образовали.

— А мне хотелось бы, чтобы эти 35 лет плавно перетекли в 50-летний юбилей, а потом уже и в 100-летний, пусть и без нашего участия, но на тех же рельсах, проложенных нашим аксакалом Павлом Федорченко, продолженных нынешней командой департамента футзала. Но, ставя перед собой подобные цели, необходимо выстраивать какие-то алгоритмы, по которым можно до них дойти. Например, «Молния» как алгоритм традиций, в том числе семейных, заложенных отцами, и вот теперь у Андрея Горнаева играет сын-баскетболист, причем профессиональный. У Рената Шарапова, Олега Игнатьева играют сыновья. Причем сын Олега вместе со сборной прокуратуры Татарстана в этом году завоевал право играть в Суперлиге чемпионата Казани. А у аксакала казанского мини-футбола Алексея Шибанова сын профессионально играл в хоккей. У Руслана Апакина из еще одной команды-династии «Форсаж», почти 30-летней давности, были турниры, в которых он играл вместе с сыном.

Ветеран казанского футзала «Молния». предоставлено федерацией футзала РТ

«Хотел бы выразить благодарность Фарруху Каримову, собравшему чемпионский состав «Комус Электрон»



— Таковых отцов, вырастивших профессиональных спортсменов, можно перечислять долго. Шамиль Галиаскаров, Роман Дегтярев, Альберт Насыбуллин (сыновья-хоккеисты), Марат Мулюков, Сергей Панцырев (футболисты)...

— Да, Артур Гилязетдинов сейчас игрок команды первой лиги «Енисей» из Красноярска, Булат Гайнатуллин в этом году завоевал бронзу чемпионата России по футзалу в составе команды «КПРФ». И обоих вырастили отцы-футзалисты, после чего сыновья тоже долгое время участвовали в наших соревнованиях. То есть такую преемственность поколений мы уже создали на игровом уровне, теперь важно создать ее на управленческом уровне. Отмечая 35-летие нашего футбола, мы пригласили Павла Федорченко, который под рубрикой «35 лет как один день» приходил к нам на игровой тур, делился воспоминаниями.

Возвращаясь из переплетений прошлого и будущего в настоящее, я хотел бы выразить благодарность Фарруху Каримову, собравшему состав чемпионской команды «Комус Электрон», которая, выиграв турниры на республиканском уровне, выехала на региональный в Нижний Новгород. Поскольку многие футболисты выезжали с членами семей, то это была возможность совмещения игровой принадлежности к соревнованиям и фанатской составляющей, когда болеешь не просто за любимую команду, а за родных и близких тебе людей.

Тут необходимо учесть, что конкуренцию футзалу в его классическом состоянии «четыре в поле, один вратарь» составляют многочисленные разновидности, признанные на уровне ФИФА, и с пятью полевыми игроками, и с шестью, и, наверное, даже с восемью полевыми ближе к нам, чем к классическому футболу. Много различных игровых разновидностей, много турниров внутри самого футзала, так что, собрав команду с приличным набором игроков, постоянно находишься в понимании, что они могут быть востребованы в другой любительской лиге футзала или другой разновидности футзала.



«Приятно, когда болеешь не просто за любимую команду, а за родных и близких тебе людей». Реальное время / realnoevremya.ru

Подводя итоги, хочу выразить благодарность и всем командам-участницам игрового сезона, и менеджерам лиг, Денису Корчагину, Евгению Трегубову, отвечавшим каждый за свою часть соревнований. Мы живем в стремлении, чтобы превратить нашу лигу в большую футзальную семью, рассказывая об ее участниках в рубрике «Матч дня» в соцсетях департамента футзала. Это важно с той точки зрения, что на площадках сменяются поколения, когда какая-то часть переходит в ветеранский футзал, а на их смену приходят пацаны, познакомившиеся с футзалом в рамках программы «Футзал в школу!».

— Вот на этом я хотел бы заострить внимание. В КВН после открытия Детского Клуба веселых и находчивых появились команды, которые продолжают свою карьеру в том же составе уже во взрослом состоянии. У вас не появилось подобных команд-династий, как «Молния», когда детская команда переходила во взрослый футбол? Ранее предпосылки к тому были, поскольку и Рустем Сабирзянов, и Роман Федорченко, младший брат Павла, играли со своими старшими воспитанниками во взрослых турнирах.

— Я таких команд не знаю. Что касается воспитанников Сабирзянова и Федорченко — они по окончании спортшколы расходились по разным командам. Единственный схожий пример можно найти у «Стрелы» с 2005 годом рождения, когда они стремились остаться вместе, перейдя тем же составом во взрослый футбол и футзал.

Понятно, что львиная доля команд держится на энтузиазме организатора или группы лиц, тем не менее хотелось бы, чтобы они обзаводились командными соцсетями, и пропагандируя наш общий вид спорта, и оставляя память для себя, на те же 40-летний, 50-летний юбилеи мини-футбола в Казани. Время летит быстро, и надо оставлять память о себе. В том плане у меня есть желание собрать записные книжки и тетради Павла Федорченко, который вел летопись мини-футбольных турниров до перехода на цифровую платформу.

Ищем партнеров под деятельность федерации, которая полностью находится на самоокупаемости, существуя за счет взносов команд-участниц турниров. Партнеров, которым важны здоровый образ жизни, традиционные семейные ценности, когда на своем примере отцы воспитывают детей, приучая их к занятиям спортом, а теперь еще и мамы, поскольку в республиканском футзале есть и женское направление.

Мини-футбол на ветеранском турнире «Жизнелюб». предоставлено федерацией футзала РТ

«Байрамов рассказывал, что Криштиану Роналду на матч с его командой не приехал»

— В этом плане, кстати, интересна сопричастность наших девушек из команды «Герл Пауэр», которых тренирует Юрий Солано из сборной Эквадора, стартующей на чемпионате мира, где также задействованы пять его бывших подопечных. Лет десять, наверное, он отыграл в различных турнирах, проводимых департаментом футзала РТ.

— Да, теперь наши люди есть и в европейской Лиге чемпионов, и в азиатской. Наш недавний партнер по ветеранской команде главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина «Технология» Владимир Байрамов после выигрыша в 2025 году третьего по значимости клубного кубка в Азии в этом году играл со своей командой в азиатской Лиге чемпионов — 2, уступив только команде Криштиану Роналду. Байрамов приезжал к нам в отпуск, рассказывал, как ему игралось против саудитов, что сам Роналду на матч не приехал, но и без португальца его команда, с Марцелом Брозовичем, Кингсли Команом, Садио Мане, Жоау Феликсом, была в полном порядке.

— Помнишь: «крайний» матч Байрамова на «Трудовых резервах», когда он попрощался с нами и пошел переодеваться в тренерскую раздевалку, а один из молодых игроков нашей команды заметил: «А мужик-то так нормально в футбол играет».

— (Смеется). Да, вот в том числе и поэтому мы хотим наладить прослеживаемую связь поколений, чтобы люди в нашем футзальном сообществе знали, какие команды ранее играли, какие футболисты. Кстати, ты подсказывал, что и нынешний наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов играл в футзал в компании с менеджером одной из наших лиг Денисом Корчагиным, а теперь стал вторым наставником команды РФПЛ, после испанца Рауля Рианчо («Спартак»), с опытом игры в наших турнирах. В этом году наш лучший делегат в профессиональный футзал — Никита Хромых: занял пятое место на чемпионате Европы в составе сборной Армении. Игрок ветеранской «Технологии» Марат Хайруллин вернулся в профессиональный футбол, став спортивным директором в казахстанской команде «Актобе».

Кстати, в отношении этих людей — Байрамова, Хромых, Хайруллина — необходимо отметить, что они переключались с классического футбола на футзал, притом что в их детстве, молодости фундамент этого вида спорта не закладывался, и они его осваивали в итоге.

«Сейчас система развития детского любительского футбола «Кожаный мяч» полностью ушла под эгиду РФС». Реальное время / realnoevremya.ru

«Даже у девчонок так много соревнований, что их проведение накладывается одно на другое»

— Могу отметить, что даже на финише существования «Приволжанина», восьмой команды российской Суперлиги, в Казани не существовало мини-футбольной ДЮСШ, и, для того чтобы получить необходимый опыт перед выездом на финал России, наставник молодежки «Электрона» Сергей Чонушкин приводил своих подопечных на товарищеские игры с любителями, занимавшимися у покойного Владимира Ряузова.

— Сейчас же система развития детского любительского футбола «Кожаный мяч» полностью ушла под эгиду РФС. Это означает, что даже пацаны, обучающиеся в муниципальной школе, не в ДЮСШ, могут быть задействованы едва ли не на круглогодичной основе, играя в классический футбол, затем зимой в футзал, затем в мини-футбол, которым сейчас называют все эти многочисленные разновидности футбола на травяных площадках укороченных размеров. Играя командами 5х5, 6х6 и так далее, перспективные пацаны могут быть задействованы на четырех официальных матчах в неделю, включая разъездные, если это республиканский или российский уровень. Раньше у девочек были проблемы с турнирами, мы наиболее перспективных привлекали к участию в микст-турнирах, разбавляя состав с пацанами. Сейчас же даже у девчонок так много соревнований, что их проведение накладывается одно на другое.

— Прелесть мини-футбола в его доступности всем возрастам. Я в апреле играл с Магомедом Закаржаевым, бывшим директором Казанского авиапредприятия, который 14 июня отметит 70-летие. И он в полном порядке: хотя пришел отстоять в воротах, в результате целый час отбегал с игроками вдвое моложе.

— Да, Магомед Бахулаевич 20 лет назад со своей командой был одним из первых участников турнира, которые мы проводили в дуэте с Алексеем Шибановым. Раз уж зашла речь о юбилеях, то позвольте поздравить с наступающим 80-летием президента нашей Федерации футбола Александра Петровича Гусева, чьими стараниями в районах Татарстана были воздвигнуты манежи, позволяющие развивать наш вид спорта круглогодично. Здоровья Александру Петровичу, благо наш вид спорта со своим 35-летним стажем в развитии сейчас стремится к новым юбилеям, как я уже говорил.

Тезис о здоровье важен еще в понимании того факта, что в нынешнем году за сборную России дебютировал бывший игрок «Синтеза» Андрей Гришкин. Речь идет о сформированной сборной страны по трансплантфутболу, состоящей из людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности переживших пересадку почки.

Пьедестал почета по итогам «Кубка Винербергера». предоставлено федерацией футзала РТ

«Футзал — такой вид спорта, что на существование команды может повлиять любой политико-экономический шаг»

— Кстати, напомню, что вторым в линейке турниров, проводимых вами, был «Кубок Винербергера» в 2011 году, который был в некой взаимосвязи с австрийской баскетбольной командой, 11-кратным чемпионом Австрии, многократным участником Кубка европейских чемпионов. При этом наш «Кубок Винербергера» не уступал в солидности, поскольку был украшен Алехандро Домингесом и Кристианом Ансальди на церемонии награждения.

— Помню этот турнир, с победившей тогда командой Министерства экономики и ее капитаном Маратом Шарифуллиным, ныне руководителем Нацбанка РТ. Тогда я только нащупывал линии соприкосновения нашего департамента мини-футбола с бизнесом, который мог бы решать свои интересы через проведение соревнований с участием любительских команд.

— Как вы отнеслись к тому, что двукратный чемпион страны, команда ФК «Ухта», сразу после завоевания второго титула подряд объявила, что приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием. Кстати, в этой команде играл Владислав Мусин-Пушкин, который в 2021 году выигрывал в Казани с российской молодежкой финал чемпионата СНГ, на котором вы работали в качестве одного из организаторов.

— Да, помню этот турнир, он тогда проводился в спорткомплексе «Мирас», россияне обыграли в финале сборную Белоруссии. К сожалению, спортивная жизнь в России такая, что подобные случаи бывают. Если вы помните, так же прекратила выступления команда «Тосно», сразу после завоевания Кубка России. Футзал — такой вид спорта, что на существование команды может повлиять любой политико-экономический шаг, та же смена региональной власти, кода в руководство региона приходит человек, далекий от спорта. В Республике Коми две команды по мини-футболу, еще «Новая генерация» из столицы республики Сыктывкара, и разговоры ходили о ее финансовых трудностях, а тут как снег на голову обрушилась информация о переводе «Ухты» в высшую лигу. Это притом, что упомянутый нами казанский мини-футболист Никита Хромых выиграл турнир высшей лиги со своей командой, но она также не стремится реализовать свое право выхода в Суперлигу, оставаясь на уровне «вышки». Если эта информация была озвучена сразу по окончании чемпионата, значит, сама ситуация уже приближалась к снятию, и в данном случае команде просто дали доиграть чемпионат. Обычно вопросы с лицензированием встают в начале сезона, когда команды сталкиваются с тем, что не могут потянуть финансово свои выступления на высоком уровне, и перед ними встает задача сыграть дивизионом ниже.

