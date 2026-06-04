Минтимер Шаймиев — ТАИФу: «Ваша политика масштабного инвестирования в нефтехимию полностью оправдала себя»
Государственный Советник РТ отметил высокий вклад компании в развитие нефтехимии в республике
Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев направил поздравления коллективу АО «ТАИФ» с Днем химика.
«Уважаемый Альберт Кашафович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив АО «ТАИФ» с профессиональным праздником — Днем химика.
Вы связали свою судьбу с нефтехимией — одной из ключевых отраслей нашей экономики, «точкой роста», без которой невозможно успешное экономическое развитие Татарстана. Трудно переоценить ваш вклад в развитие нефтехимии в республике. Ваша политика масштабного инвестирования в эту отрасль полностью оправдала себя. Наши флагманы продолжают удерживать лидерские позиции в стране. Отрадно, что ваше сотрудничество с «СИБУР Холдингом» дало мощный толчок продолжению реализации инвестиционных проектов на этих предприятиях. Желаю всему коллективу АО «ТАИФ», всем ветеранам предприятия здоровья и благополучия. Счастья и благополучия вашим родным и близким», — говорится в правительственной телеграмме.
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