Red Wings планируют поставить Ту-214, производимые в Казани

С 2027 года производство самолета Ту-214 перейдет на поточную линию

Сейчас обсуждается возможность передачи импортозамещенных самолетов Ту-214 авиакомпании Red Wings. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме, чьи слова приводит ТАСС.

До этого объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о планах выпуска в 2026 году четырех самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе. По словам главы ОАК Вадима Бадехи, в следующем, 2027 году производство будет увеличено до восьми машин, а в перспективе предприятие готово выпускать до 20 самолетов ежегодно.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214. По словам гендиректора Гостранспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Парнева, на Казанском авиазаводе (КАЗ) уже запустили вторую производственную линию и готовят к запуску третью.

Кроме того, с 2027 года производство самолета Ту-214 перейдет на поточную линию. Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, темпы сборки летательного аппарата значительно увеличились: если ранее стыковка крыла занимала до четырех месяцев, то для недавно переданного заказчику самолета этот процесс был сокращен до двух недель.

— Наша задача — снизить это время до нескольких дней, что позволит организовать по-настоящему потоковое производство, аналогично МС-21 и «Суперджету», — поделился Мантуров.

Никита Егоров