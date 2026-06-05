Автор книги «Ася и волшебные очки» встретилась с нижнекамскими школьниками

Известная экоблогер Анастасия Мицкевич приехала в город по случаю Всемирного дня окружающей среды

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Юные книголюбы собрались в Центральной библиотеке имени Г. Тукая. Для них нефтехимики и сотрудники детской библиотеки-филиала №6, единственной в Нижнекамске экобиблиотеки, организовали встречу с известной писательницей.

Анастасия Мицкевич презентовала свою книгу «Ася и волшебные очки. Экосекреты и экосоветы», изданную при поддержке СИБУРа, а также пригласила на необычный мастер-класс по изготовлению оригинальных очков — научила нижнекамских школьников дарить вторую жизнь старым вещам.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Эту книгу я написала, чтобы простым, понятным для детей языком объяснить, что такое экологичный образ жизни. «Ася и волшебные очки» — это инструкция, при помощи которой маленькие читатели могут передавать важные послания взрослым, «заражать» своих родителей, — говорит Анастасия Мицкевич. — Очень рада, что получилось найти такую компанию, чьи ценности пересекаются с моими — учить будущие поколения, как сделать окружающий нас мир лучше, которая объединила нас.

В центре сюжета — девочка Ася, которая отправляется на лето в деревню к бабушке с дедушкой. Ася с удивлением замечает, что здесь все иначе: использованные вещи не выбрасывают, воду берут из родника, каждый фрукт или овощ берегут от порчи, а остатки еды отправляют в компост. Однажды девочка находит волшебные очки, помогающие увидеть то, чего раньше она не замечала.

Ребята наперебой задавали автору вопросы: кто стал прототипом Аси, что сложнее — придумывать сами истории или рисовать к ним иллюстрации, тяжело ли писать книги на экологические темы и множество других, а гостья подробно ответила на каждый из них. А еще рассказала, как быть экологически ответственными, и поделилась теорией малых дел: теория гласит, что одно маленькое действие каждого принесет намного больше пользы, чем большие действия одного человека.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Также ребята смогли проверить свои знания во время увлекательной эковикторины, придумать и нарисовать своих героев и увидеть спектакль. Пожалуй, самой радостной частью встречи стало вручение книг с автографом писательницы. Найти книгу теперь можно и во всех детских библиотеках Нижнекамска.

Вдохновленные маленькие читатели поделились впечатлениями от встречи в экописательницей.

— Я удивился, сколько мусора производит один человек. И не думал, что из вещей, которые мы обычно выбрасываем, можно сделать столько полезного: например, из пластиковых бутылок — куртку, из алюминиевых банок — велосипед, из коробочек от сока — ручки. Надо будет дома сестренке рассказать, — рассказал десятилетний Алан Хикматуллин.

От Анастасии Мицкевич нижнекамские школьники также узнали о пяти правилах «Ноль отходов»: отказ от использования одноразовых вещей, сокращение потребления, повторное использование, переработка, компостирование. Одно из них применили в действии.

Вместе с писательницей воспитанники Детского эколого-биологического центра подарили вторую жизнь старым пакетам. Из разноцветных пакетов участники мастер-класса вырезали фрагменты разных цветов и форм, выложили их между прозрачными пластиковыми пленками, отправили заготовки в термопласт и получили… яркие очки, как у Аси.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Экодоме — новом пространстве СИБУРа, открытом на базе ДЭБЦ, из пластика делают и не такое. Измельченные в велошредере пластиковые крышки превращаются в оригинальные брелоки, планшеты для бумаги, вазочки, а пакеты — в картхолдеры, обложки для учебников и кучу других полезных вещей. Экодом открылся в прошлом году, его уже успели посетить более 5 тысяч нижнекамцев. Новое пространство оценила и Анастасия Мицкевич.

— Я в восторге — это самый большой экодом, в котором я бывала. Жаль, что в моем родном Петербурге такого нет. Здесь действительно хочется бывать, узнавать новое. Рада за нижнекамцев, что у них есть такое пространство, — призналась писательница.

Доделав свои «волшебные очки», воспитанники ДЭБЦ рассказали, чем им запомнился мастер-класс и как они сами заботятся о природе.

— Я сегодня узнал, что из пластика, оказывается, можно сделать все что угодно. Я бы очень хотел сделать себе футболку. Когда вижу мусор на улице, обязательно поднимаю его и отношу в урну. А если вижу, как кто-то бросает мусор на землю, делаю замечание. Дома мы сортируем отходы: бумагу сдаем на макулатуру, пластик отправляем в специальный контейнер, — рассказал тринадцатилетний Рамазан Ситдиков.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мастер-класс и лекция мне очень понравились. Для меня было открытием, что «бумажные» стаканчики на самом деле не бумажные и их очень сложно переработать. Еще интересно, во что можно превратить старые ненужные вещи. Мы так тоже делаем: например, к Новому году украшали класс «сосульками», которые сделали сами из пластиковых бутылок. Из макулатуры делали блокнотики — получилось красиво. Из старых крышек в мастерской Экодома смастерили новые брелоки. Еще я сдаю пластиковые крышки и сортирую отходы, — поделилась четырнадцатилетняя Самира Шайхутдинова.

— Этот мастер-класс показывает, что из старых вещей можно сделать новые, и это круто. Заботиться об окружающем мире очень важно, и поэтому я хочу стать экологом, — признался пятнадцатилетний Никита Поликарпов.