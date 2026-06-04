Якутия планирует закупить три самолета Ту-214 для развития авиасообщения

Согласно соглашению, которое было подписано на полях Петербургского международного экономического форума — 2026, поставки запланированы на 2027–2028 годы

Республика Саха (Якутия) планирует приобрести три самолета Ту-214 для развития воздушного сообщения в регионе. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума — 2026 главой Якутии Айсеном Николаевым и генеральным директором ОАК Вадимом Бадехой.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере повышения транспортной доступности Якутии, Дальнего Востока и Арктики. В рамках соглашения власти региона выразили заинтересованность в закупке трех самолетов Ту-214 и пяти воздушных судов SJ-100. Поставки запланированы на 2027—2028 годы.

Как отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, новые отечественные самолеты должны помочь сохранить и увеличить пассажиропоток на местных и межрегиональных маршрутах Дальнего Востока. Ранее стало известно, что ОАК уже начала поставки самолетов Ту-214, которые собираются в Казани.

— Для Якутии с ее огромными территориями и сложными климатическими условиями авиация имеет жизненно важное значение. Уверен, что пополнение авиапарка новыми отечественными лайнерами SJ-100 и Ту-214 позволит нам улучшить транспортную доступность. Это важный шаг для социально-экономического развития региона, повышения качества жизни якутян, — заявил глава республики Саха Айсен Николаев.

Напомним, что в 2026 году в России произведут первые четыре Ту-214. При этом в конце прошлого года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о том, что в 2026-м выпустят восемь единиц этих воздушных судов.

Наталья Жирнова