Работники «ТАИФ-НК» покорили «Гонку героев» в Менделеевске

Нефтепереработчики вошли в топ-20 сильнейших команд

Фото: Артем Дергунов

Рукоходы, вода и грязь! Коллектив АО «ТАИФ-НК» в очередной раз доказал, что является одним из самых сплоченных, сильных и спортивных в Татарстане. В Менделеевске прошел четвертый экстрим-забег «Гонка героев».

На мероприятие приехали более 10 тысяч гостей, в забегах участвовали рекордные 400 коллективов от различных предприятий и организаций — это в два раза больше, чем в прошлом году. Команды преодолели 12 км и 39 сложных этапов, включая брод через реку, вертикальную стену с канатами, горизонтальную сетку, рукоходы и множество других непростых испытаний.

В категории корпоративного тимбилдинга практически весь пьедестал почета заняли работники АО «ТАИФ-НК». Всего от предприятия участвовало 12 команд. Все вошли в топ-20, заняв 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 8-е, 11-е, 12-е, 13-е, 14-е, 15-е, 16-е и 18-е место.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

К этому событию нефтепереработчики готовились целый год. Начиная с февраля 2025 года представители компании участвовали в корпоративных спортивных мероприятиях, соревновались в лыжной эстафете, велозаездах, покоряли водную стихию, попробовали свои силы в альпинизме и спортивном ориентировании.



На финальном забеге в Менделеевске всего несколько секунд отделили команду АО «ТАИФ-НК» от первого места. Ее участник машинист технологических насосов Артур Курбанов рассказал, что каждый выложился на все 100%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Это было финальное испытание. Мы долго и упорно тренировались, и это дало свои результаты. Это были незабываемые эмоции. Я горжусь каждым членом нашей команды, все выступили отлично! Испытания были захватывающие! Я особенно запомнил участки с морскими контейнерами, которые нужно было пересекать! Это было не только физически трудно, но и невероятно весело. Мы преодолевали брод и чувствовали поддержку команды. Организация гонки тоже была на высшем уровне. Я очень благодарен нашим руководителям за возможность проявить себя! — поделился впечатлениями Артур Курбанов.



Каждое мгновение соревнования было наполнено драйвом и энергией, признались участники команд.



— Хочу поблагодарить наше руководство, лично генерального директора Максима Анатольевича Новикова за возможность поучаствовать в столь мощном мероприятии. Эмоции невероятные! Испытания были сложными и тяжелыми, в каких-то моментах что-то не получалось, но мы как команда помогали друг другу справляться с трудностями, — рассказал Ильнур Гатауллин, заместитель начальника цеха №05 НПЗ.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков участвовал в забеге в составе команды управления. Испытания он проходил со своим коллективом. После финиша Максим Новиков поблагодарил всех за блестящие результаты, корпоративный дух, сплоченность и единство.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Финальным аккордом «Гонки героев» в Менделеевске стал масштабный рок-концерт группы «Мураками». На сцену также вышли коллективы «Прогульщики», «Простор», «Жан Клод Ван Гог», High Voltage, а после окончания все желающие спели песни под акустическую гитару с Тимуром Валеевым.

Лилия Егорова