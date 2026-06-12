В Казани проведут международный салон вертолетной техники в 2027 году

Правительство России внесло изменения в план проведения международных выставок военной продукции на территории страны

Фото: Айдар Раманкулов

Правительство России внесло изменения в план проведения международных выставок военной продукции на территории страны, перераспределив график мероприятий на ближайшие годы.

Согласно распоряжению, из плана на 2026 год исключены Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» и выставка «Гидроавиасалон-2026». Одновременно утверждены новые мероприятия на 2027 год, в том числе международный салон вертолетной техники и авиационных систем, который пройдет в мае–июне в Казани. Организаторами выставки в столице Татарстана выступят Министерство промышленности и торговли России и госкорпорация «Ростех».



Также в рамках обновленного графика «Гидроавиасалон-2027» запланирован на сентябрь в Геленджике под эгидой Минпромторга России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее делегация Мордовии во главе с Артемом Здуновым встретилась с руководством Казанского вертолетного завода на полях «КазаньФорума». Предприятия Мордовии планируют развивать сотрудничество.

Наталья Жирнова