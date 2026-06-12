В Казани проведут международный салон вертолетной техники в 2027 году
Правительство России внесло изменения в план проведения международных выставок военной продукции на территории страны
Правительство России внесло изменения в план проведения международных выставок военной продукции на территории страны, перераспределив график мероприятий на ближайшие годы.
Согласно распоряжению, из плана на 2026 год исключены Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» и выставка «Гидроавиасалон-2026». Одновременно утверждены новые мероприятия на 2027 год, в том числе международный салон вертолетной техники и авиационных систем, который пройдет в мае–июне в Казани. Организаторами выставки в столице Татарстана выступят Министерство промышленности и торговли России и госкорпорация «Ростех».
Также в рамках обновленного графика «Гидроавиасалон-2027» запланирован на сентябрь в Геленджике под эгидой Минпромторга России.
Ранее делегация Мордовии во главе с Артемом Здуновым встретилась с руководством Казанского вертолетного завода на полях «КазаньФорума». Предприятия Мордовии планируют развивать сотрудничество.
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