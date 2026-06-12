Погрузка на железной дороге в Татарстане за год выросла на 6,6%

За первые пять месяцев 2026 года перевезли около 6,7 млн тонн грузов

Фото: Максим Платонов

С января по май 2026 года погрузка на железной дороге в Татарстане достигла около 6,7 млн тонн. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — такие данные предоставила компания РЖД.

Наибольший рост отмечен в сегменте нефти и нефтепродуктов. За первые пять месяцев их перевезли 4,76 млн тонн, что на 6,8% превышает прошлогодние показатели. Следом идет зерно, объем его перевозок вырос почти в два раза и составил 312 тысяч тонн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Незначительный прирост показали также химикаты и сода: их перевезли в объеме 674,7 тысячи тонн, что на 1,6% больше, чем годом ранее, а объем перевозок химических и минеральных удобрений достиг 397,8 тысячи тонн (показатель снизился на 0,1%).

Горьковская железная дорога охватывает 15 субъектов Российской Федерации. На ее магистрали расположено 368 станций, из которых 243 занимаются грузовыми операциями. К числу крупнейших сортировочных станций относятся Нижний Новгород‑Сортировочный, Лянгасово, Юдино и Агрыз.

Напомним, что в январе этого года Горьковская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») продемонстрировала снижение и пассажиропотока. С вокзалов и станций магистрали отправились 2,9 млн человек, что на 0,6% меньше, чем в январе 2025 года.



Ильназ Юсупов