Группа ТАИФ: за 27 лет более $9,5 млрд социально ориентированных инвестиций

Сила во благо родной земли: какие социально значимые проекты в период с 1995 по 2022 год были реализованы в республике при участии Группы ТАИФ

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

17 сентября исполняется ровно 33 года со дня основания ВТНПО «Казань» — компании, на основе которой в 1995 году было создано АО «ТАИФ». В преддверии очередного дня рождения головной компании Группы ТАИФ интернет-газета «Реальное время» начинает публикацию цикла «Сила во благо родной земли» — о том, какие социально значимые проекты были реализованы в Татарстане при поддержке Группы, а также о размахе социально ориентированных инвестиций в период с 1995 и по 2022 год. Часть первая.

Расставим точки над i

«Действуй с добротой, но не ожидай благодарности» — эти слова приписываются мыслителю и философу Древнего Китая Конфуцию. Пройдя сквозь века, мудрость не потеряла своей актуальности. Те, кто творит добро от чистого сердца и по зову души, как правило, не спешат заявлять об этом во всеуслышание, и… часто бывает так, что оказываются объектами порицания в современном мире, преклоняющемся перед PR (Public Relations — управление взаимоотношениями между компанией/персоной и общественностью. Главная задача PR — создать положительный имидж организации или ее продуктам, чтобы привлечь аудиторию и достичь бизнес-целей, — прим. ред.), где красиво преподнесенная и разрекламированная картинка значит больше, чем реальные дела.

Расставим точки над i: современное общество не всегда понимает значений отдельных понятий. Для кого-то социальные инвестиции, инвестиции в социальные проекты и благотворительность — синонимы. Но это совсем не так. Попробуем разобраться:

благотворительность — оказание безвозмездной или льготной помощи тем, кто в ней нуждается;

инвестирование в социальные проекты — не безвозмездное (предполагающее окупаемость) вложение средств в социальные организации, проекты и движения с целью получения социального эффекта;

социально ответственное инвестирование — системная стратегическая активность бизнеса, направленная на постоянное развитие бизнеса и, как следствие, смежных с ним отраслей и направлений: человеческого капитала, науки и образования, среды и условий проживания и досуга людей, и множества других важнейших моментов для достижения максимального экономического эффекта для самого бизнеса, одновременно с этим оказывающая влияние на повышение качества жизни общества, то есть решающая социальные задачи.

С самого момента основания ТАИФ — активный участник социальных и благотворительных проектов в Республике Татарстан. предоставлено realnoevremya.ru из архива АО «ТАИФ»

Получается, что благотворительность и инвестиции в социальные проекты — лишь часть социально ответственного инвестирования. И с этой точки зрения вся история Группы ТАИФ не что иное, как постоянные и непрекращающиеся инвестиции в развитие республики: начиная с 1990 года и создания ВТНПО «Казань», взявшего на себя непростую миссию по организации поставок в Татарстан предметов первой необходимости: продуктов питания, одежды, строительных материалов и многого другого, далее, когда начал свою деятельность ТАИФ, и по сегодняшний день.

Рустам Минниханов: «Заслуга ТАИФа в том, что республика сохранила нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, огромна». предоставлено realnoevremya.ru п/с раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в одном из своих интервью подчеркивал:

— Наше благополучие в том, что Татарстан сумел сохранить нефтяной комплекс, и нефтеперерабатывающий, и нефтехимический — и все это работает на благо нашей республики. Конечно, огромная заслуга в этом ТАИФа.

В первые годы становления новой России именно молодой команде ТАИФа довелось принимать непосредственное участие по факту в спасении нефтегазохимической отрасли республики — сначала «Нижнекамскнефтехима», а потом и «Казаньоргсинтеза» — от, казалось бы, неминуемого банкротства, а десятки тысяч людей — от потери работы. И именно благодаря ТАИФу в Татарстане было создано первое в республике нефтеперерабатывающее предприятие — «ТАИФ-НК». И все это тоже часть социально ответственного инвестирования компании.

В середине 1990-х на одном из отечественных гигантов нефтехимии — «Нижнекамскнефтехиме» — назревало банкротство. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

1996 год. «Нижнекамскнефтехим». Некогда одно из ведущих предприятий страны задолжало кредиторам уже более $50 млн при курсе 4 600 неденоминированных рублей за доллар США. В 1992 году НКНХ завершил реконструкцию и модернизацию этиленового производства, но уровень загрузки производства падал. В 1996 году он едва достигал 225 тыс. тонн в год. Синтетических каучуков производилось всего 128 тыс. тонн вместо возможных 450 тыс. тонн. Назревало банкротство, и уже всерьез обсуждались планы раздробить НКНХ на восемь самостоятельных заводов и продать по частям, фактически уничтожив уникальный комплекс. Более того, были подготовлены соответствующие документы, которые оставалось только подписать...

Потери нефтехимического гиганта — одного из столпов экономики РТ — республика допустить не могла. И важно было сохранить нефтегазохимическое производство именно в руках Татарстана. Первый президент республики Минтимер Шаймиев поручил ТАИФу реанимировать находящийся почти в банкротном состоянии комплекс. Это был один из первых случаев в новейшей истории Татарстана, да и, наверное, России, когда к экономическому оздоровлению одного из крупнейших предприятий ТЭК страны и Европы был привлечен частный бизнес. Компания не только была сохранена, но и в разы нарастила производственный потенциал и в десятки раз увеличила ассортимент производимой продукции, обеспечивая отечественный и зарубежный рынки необходимыми мономерами и полимерами.

Первым нефтеперерабатывающим комплексом в Татарстане стало АО «ТАИФ-НК». предоставлено realnoevremya.ru из архива АО «ТАИФ»

Вступившему с помощью ТАИФа в активную фазу развития «Нижнекамскнефтехиму» было необходимо больше сырья — прямогонного бензина. Пришлось решать проблему. Недозагруженная и сильно устаревшая установка первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 была взята у «Нижнекамскнефтехима» сначала в аренду, а потом и выкуплена. Спустя несколько лет напряженной и упорной работы специалистов АО «ТАИФ» и самой нефтеперерабатывающей компании установка преобразована в первый в Татарстане, а сегодня и один из самых инновационных в России нефтеперерабатывающих комплексов — АО «ТАИФ-НК». Тысячи людей обрели место работы и достойную заработную плату. Нефтехимические производства с вводом в эксплуатацию «ТАИФ-НК» приобрели стабильный источник сырья, а республика — надежного поставщика не только автомобильного топлива, но и еще почти четырех десятков востребованных видов продукции, а также еще одного крупного налогоплательщика.

Конец XX века оказался сложным и для другого нефтегазохимического гиганта России — «Казаньоргсинтеза». предоставлено realnoevremya.ru п/с ПАО «Казаньоргсинтез»

Схожая с «Нижнекамскнефтехимом» ситуация (и примерно в то же время) имела место и с другим нефтегазохимическим гигантом Татарстана — «Казаньоргсинтезом». Правительство республики, видя успехи команды ТАИФа в спасении нижнекамского комплекса, поручило компании вытянуть из кризисной ямы и казанское производство. Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов возглавил вновь созданный наблюдательный совет, заместитель генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Владимир Пресняков, избранный председателем совета директоров «Казаньоргсинтеза», с командой единомышленников принял участие в разработке стратегической программы развития компании на предстоящие 8 лет. Сумма инвестиций до 2012 года предполагалась порядка $900 млн. Большая часть которых — заемная. Но в 2008 году грянул глобальный кризис, и начавший было подниматься с колен гигант вновь едва не оказался сбит с ног.

— Нас пригласили в Совет Федерации обсудить положение «Оргсинтеза». Долг предприятия составлял 30 млрд рублей. Никто не хотел разбираться, откуда кредиты. Многие предлагали отдать «Оргсинтез» Сбербанку. Считали, что банк разберется, что делать. Я взял слово: «Кто-нибудь задумался, почему сегодня «Оргсинтез» закредитован? Он же кредиты взял для расширения производства. Кредиты взяты, но они для развития, это взгляд вперед. «Оргсинтез» производства запустит и расплатится с кредиторами». Никто не хотел в это верить. Я почувствовал, что «Оргсинтез» уходит, и сказал, что только через мой труп! Я имел право так сказать. Тогда на переговорах решение проблемы подсказал Владимир Путин (в то время премьер-министр России). На совещании в Нижнекамске по проблемам газо- и нефтехимии он выслушал аргументы сторон и рекомендовал работать на рыночных условиях. «Казаньоргсинтез» смог заключить с «Газпромом» долгосрочный контракт с формульной ценой на поставку этана, основного сырья для производства этилена и далее полиэтилена. Сделки удалось совершить благодаря участию в переговорах и личному поручительству руководства ТАИФа. Ситуация разрешилась, «Казаньоргсинтез» досрочно погасил все долговые обязательства, — спустя десяток лет после тех событий вспоминал об этом Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на 55-летнем юбилее акционерного общества.

Минтимер Шаймиев: «Когда стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей, создавались ТАИФом и такие компании». Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

И снова многие тысячи сохраненных рабочих мест. И не только на «Казаньоргсинтезе», продолжившем свое развитие, а значит, выпускающем продукцию, являющуюся важнейшим сырьем для сотен компаний и предприятий в России и мире.

За историю работы компаний Группы, то есть с 1995 года, общий объем инвестиций по факту составил $63,6 млрд. Это средства, вложенные в строительство, обновление и модернизацию производств, составляющих основу экономики Татарстана и имеющих огромное значение для страны в целом. Это привлечение технологий, реализация программ повышения квалификации персонала, это многомиллиардные налоговые отчисления и оплата труда специалистов — все то, что в конечном итоге ведет к развитию и укреплению компании, отрасли, экономики региона и страны, а также служит улучшению благосостояния каждого работающего на производствах специалиста, членов их семей и общества в целом.

— В начале пути компания стремилась вкладываться в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике. К примеру, отсутствие оперативной и качественной связи. Компания занялась созданием рынка современных телекоммуникационных, в том числе мультимедийных услуг. Запустили проекты мобильной и стационарной связи, создали эфирно–спутниковое телевидение. Или, скажем, когда реконструировали и строили комплекс завода первичной переработки нефти, стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей. Создавались ТАИФом и такие компании. И так одно за другим, — не раз подчеркивал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Всю историю своей деятельности ТАИФ осуществлял и продолжает осуществлять инвестирование в различные отрасли и занимается развитием самых разных бизнесов: нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, строительство, телекоммуникации, банковское дело, страхование и пр., при этом максимально способствуя развитию экономики Республики Татарстан и Российской Федерации. Не ставя перед собой целью безраздельно завладеть той или иной компанией, ТАИФ, используя весь свой производственный потенциал, высокие управленческие компетенции и накопившийся опыт, выводит созданные либо приобретенные активы на качественно новый уровень, обеспечивая рост их производственной мощности и, как следствие, стоимости, и в дальнейшем на рыночных условиях передает их новому собственнику с безусловным гарантированным продолжением реализации программ развития этих компаний. И примеров тому множество: это «ТАИФ-Телком» (бренд «САНТЕЛ»), ТВТ, МСК Аверс, целый ряд строительных компаний и те же ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и т.д.

Социально ответственный бизнес

Но в этом цикле речь идет не о почти $64 млрд — то есть средствах, инвестированных именно в развитие производств и тем самым оказавших существенный эффект для улучшения экономики, а значит, и развития социально значимых сфер. Потому вернемся к цифре в более чем $9,5 млрд, что была озвучена именно как социально ответственное инвестирование компаний Группы ТАИФ за всю ее историю.

Альберт Шигабутдинов: «Группа ТАИФ всегда видела свою задачу в создании комфортной городской среды, в улучшении жизни всех граждан». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Группа ТАИФ никогда не работала только ради бизнеса. Все ее проекты тесно сопряжены с судьбами рабочих — десятков тысяч татарстанцев, трудящихся на предприятиях. Потому руководство Группы ТАИФ всегда осознанно несло социальную ответственность. Еще на первоначальном этапе работы компании было решено, что значительная часть прибыли всегда будет направляться на социальную поддержку семей сотрудников, на создание комфортных условий для жизни и отдыха, на обеспечение образования и поддержание здоровья их детей. Так было все эти годы. Но помимо точечной поддержки работников, Группа ТАИФ видела свою задачу в создании комфортной городской среды, в улучшении жизни всех граждан, — не раз подчеркивал председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Фарид Мухаметшин: «Понятие «социально ответственный бизнес» для ТАИФа не пустая фраза». realnoevremya.ru

— Понятие «социально ответственный бизнес» для ТАИФа отнюдь не пустая фраза. Причем я имею в виду не только большой вклад компании в бюджет Татарстана через налоговые платежи и сборы, а они порой сопоставимы с бюджетами некоторых регионов. ТАИФ вносит огромный вклад в реализацию республиканских социальных программ, оказывает большую благотворительную и спонсорскую помощь образовательным и социально-культурным учреждениям, активно поддерживает ведущие татарстанские спортивные команды, участвует в восстановлении памятников истории и архитектуры родного Татарстана — возрождении Болгара и Свияжска. Под опекой компании находятся ветераны войны, воины-афганцы, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — в одном из интервью «Реальному времени» отмечал председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

Минтимер Шаймиев: «Чтобы удержать в республике специалистов, ТАИФ взялся за развитие сферы услуг». Михаил Козловский/realnoevremya.ru

— Развиваясь, компания столкнулась еще с одной очень серьезной проблемой: острой нехваткой квалифицированных специалистов. Разработали программу подготовки кадров, включающую также и обучение за границей. Получили подготовленных специалистов, но не тут-то было. Эти самые специалисты вдруг начали уезжать за рубеж и в Москву. Мало кто уходил из-за зарплаты, размер которой в компании всегда был на достойном уровне. Выяснилось, что главной причиной стало отсутствие условий для нормальной жизни: в городе в те годы не было ни качественного медицинского обслуживания, ни сервиса соответствующего уровня, ни современной инфраструктуры отдыха и развлечений. Поэтому было принято решение заняться также развитием сферы услуг. Начали строить жилые комплексы, компания построила популярный теперь в Казани крупный культурно-развлекательный комплекс «Пирамида», — рассказал об одном из множества реализованных ТАИФом проектов Минтимер Шаймиев.

Но обо всем по порядку и чуть подробнее.

Люди должны жить в комфортном жилье

Спустя всего год с момента создания ТАИФа компанией, наряду с решением глобальных задач по спасению экономики, были начаты масштабные социальные проекты. ТАИФ активно включился в решение важнейшей и сложной проблемы — дефицита жилья. Даже в столице Татарстана десятки тысяч людей продолжали жить в ветхих, а то и аварийных домах. Ситуация усугублялась тем, что строительная отрасль не только Татарстана, но и страны в целом с трудом пережила изменение политического и экономического строя в государстве после распада СССР.

В Группе ТАИФ делают все возможное для того, чтобы люди жили в комфортных условиях. realnoevremya.ru (архив)

— С участием ТАИФа в Татарстане реализовали беспрецедентную для постперестроечной России президентскую программу по ликвидации ветхого жилья. «Решение покончить с этой «проблемой века» в такое сложное, перестроечное, экономически нестабильное время со стороны казалось, наверное, не столько странным, сколько нереальным», — вспоминает первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В самом начале этой масштабной кампании — в конце 1990-х годов, многоотраслевой холдинг взял на себя в том числе функцию поставки материальных ресурсов. За счет привлеченного Группой ТАИФ кредита, в условиях экономического кризиса и дефицита оборотных средств было обеспечено финансирование начала деятельности фонда и организована поставка более 160 тыс. тонн цемента, более 130 тыс. тонн металла, труб, другого оборудования. В рамках программы по ликвидации ветхого жилья дочерняя фирма холдинга «Мета-ТАИФ» в рекордно короткие сроки построила в 1997 году два 12-этажных кирпичных дома с торговым комплексом в казанском микрорайоне Азино-1. Через год в эксплуатацию сдали еще два жилых дома. Казанцы, проживающие в старых, неблагоустроенных домах в центре города, смогли переехать в новые комфортабельные квартиры.

— Конечно, руководство компании ТАИФ понимало, что в материальном плане больше теряет, нежели приобретет. Любая западная компания пальцем бы не пошевелила при таком раскладе, но в нашем случае на кону стоял имидж республики в преддверии празднования тысячелетия Казани, возможность помочь не словом, а делом жителям города, — вспоминает бывший исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин.

— За 30 лет работы ГК ТАИФ построила офисные и административные здания в столице Татарстана, в рамках программ ликвидации ветхого жилья и социальной ипотеки возвела жилые комплексы в Казани и Нижнекамске, — во вступительном слове к недавно увидевшему свет изданию о гражданском строительстве Группы ТАИФ подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

С участием ТАИФа в Татарстане реализовали беспрецедентную для постперестроечной России президентскую программу по ликвидации ветхого жилья. Михаила Козловского/realnoevremya.ru

В результате реализации республиканской программы ликвидации ветхого жилья в Татарстане с 1995 по 2004 год возвели 1 763 новых дома, сдали жилье общей площадью в 2,7 млн кв. м. Это помогло снизить долю изношенного жилищного фонда в республике с 60 до 45% и тем самым сократить бюджетные расходы на содержание старых домов и капремонт. По словам Талгата Абдуллина, это был прорыв в социальном плане, когда малообеспеченное население было вызволено из обветшавшего жилья XIX века, часто лишенного элементарных удобств: водоснабжения, канализации, отопления, с плотностью заселения, превышающей любые допустимые нормы, и переселено в комфортные многоквартирные дома XXI века, а ТАИФ сделал свой первый вклад в общее дело.

Нужно ли говорить, что подобные инвестиции придали серьезный импульс строительной отрасли в целом. И не только ей, но еще и сопутствующим направлениям: производству строительных и лакокрасочных материалов, металлоконструкций, сантехнических изделий, инженерных коммуникаций, стекольной промышленности и изготовлению оконных и дверных блоков, систем отопления, строительной и специальной техники, вдохнули новую жизнь в сферу грузовых транспортных и логистических услуг…

За вклад в развитие строительной отрасли страны ГК ТАИФ присудили премию «Российские созидатели». предоставлено realnoevremya.ru из архива АО «ТАИФ»

А Группе ТАИФ в 2004 году даже была присуждена премия «Российские созидатели» с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие строительной отрасли страны».

После того как в 2004 году завершилась республиканская программа ликвидации ветхого жилья, практически сразу развернулась новая, так же призванная улучшить жилищные условия населения Татарстана программа социальной ипотеки. Многоотраслевой холдинг ежегодно производил добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке. Кроме того, руководство ТАИФа совместно с руководством предприятий Группы решило выделять своим работникам целевой заем сроком до 15 лет для оплаты первоначального взноса на покупку жилья.



Благодаря активному использованию корпоративных и софинансированию государственных ипотечных программ тысячи специалистов Группы смогли отпраздновать новоселье. Только за период с 2005 по 2021 год это радостное событие состоялось у почти 7 тыс. семей работников компаний Группы.

Группа ТАИФ — активный участник республиканских строительных программ. realnoevremya.ru

Добросовестная многолетняя работа в компаниях Группы ТАИФ открывала для специалистов еще больше возможностей: часть задолженности за приобретенное жилье по корпоративной программе предприятия Группы брали на себя, поощряя высокопрофессиональных и высокоэффективных работников.

Закладка первого камня в основание нового ЖК «Салават купере». предоставлено realnoevremya.ru из архива АО «ТАИФ»

— Татарстан занимает лидирующие позиции в России по масштабности проводимых социальных программ, и ТАИФ всегда в них участвует. Он внес существенный вклад в реализацию Программы по ликвидации ветхого жилья, помог и помогает республике в реализации программ «Социальная ипотека в РТ», «Бэлэкэч» и других не менее важных и востребованных, — отметил заслуги ТАИФа в развитии строительной отрасли министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Новый микрорайон, построенный по программе соципотеки в Нижнекамске. Реклама АО «ТАИФ». Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

Несмотря на волатильность курсов мировых валют, а также огромные усилия по восстановлению экономики Татарстана и масштабные инвестиции в развитие производств, компании Группы ТАИФ ежегодно наращивают участие в социальных проектах. Вклад Группы ТАИФ в деятельность Государственного жилищного фонда с 1996 по 2018 год составил более 11 млрд рублей, или более $325 млн по среднегодовому курсу. В реализацию комплекса программ по улучшению жилищных условий работников собственных производств, на материальную помощь, в том числе при приобретении жилья и на возмещение процентов по ипотеке, в период с 1996 по 2021 год компании Группы инвестировали еще свыше 27,3 млрд рублей, что по среднегодовому курсу превышает $804 миллиона.

Продолжение следует…