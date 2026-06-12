Татарстан завоевал два золота чемпионата по плаванию и собрал три путевки на Евро

Ралина Гилязова преподнесла приятный сюрприз, а Софья Дьякова — ожидаемый подарок

Андрей Минаков. Фото: Реальное время

В казанском Дворце водных видов спорта завершился чемпионат России по плаванию. Он стал вторым этапом отбора на чемпионат Европы в Париже после финала Кубка России, в ходе которого уже отобралась казанская пловчиха Софья Дьякова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Когда Белгород соревновался с Белградом

Чемпионат страны по плаванию стартовал в выходные, запомнившись татарстанским болельщикам двумя эстафетами, по итогам которых местные сборные занимали четвертое место. Справедливости ради, в обоих случаях отрывы от бронзовых призеров были большими. К примеру, в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем впереди нас финишировал Воронеж с Анастасией Саратовой и Дарьей Клепиковой. В итоге барышни выиграли одну из эстафет — 4 по 200 метров вольным стилем, показав представителям Санкт-Петербурга, что на пьедестале почета есть еще и другие места, помимо первого. Показательно попадание в финал сборной Донецкой Народной Республики, усилившейся Алисой Чаплинской из Краснодарского края.

В мужской эстафете очень любопытно смотрелся старт, когда рядом плыли сборные Белграда и Белгорода на 7-й и 8-й дорожках. Что любопытно, из иностранных команд стартовала еще и эстафетная четверка сборной Сербии. И татарстанцы обошли их, уступив бронзу Новосибирску. А победителями и вице-чемпионами и у мужчин, и у женщин стали сборные Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

Плюс пятое место у нашей 16-летней юниорки Анастасии Чернышовой на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Этот результат во второй день соревнований повторила Дарья Черемина на дистанции 200 метров вольным стилем, опередившая свою партнершу по сборной команде Анастасию Колпакову, финишировавшую шестой. Кстати, восьмой была москвичка Мария Ларкина, «однофамилица» знаменитого в недавнем прошлом австралийца Митча Ларкина.

Трибуны во время чемпионата стабильно заполнялись. Реальное время / realnoevremya.ru

Гилязова впереди России всей

А вишенкой на торте стал для местных болельщиков заплыв на 50 метров брассом — в Лос-Анджелесе 2028 года он дебютирует как олимпийская дистанция. И вот на ней победу с европейским нормативом одержала хозяйка бассейна Ралина Гилязова. Второй стала Юлия Ефимова, которая также отобралась на чемпионат Европы. Разница в возрасте между двумя триумфаторшами — 15 лет, столько, сколько было Лине Качюшите, и на год больше, чем Юлии Богдановой, двум советским чемпионкам мира в брассе по итогам чемпионата мира 1978 года в Западном Берлине. Кстати, сама Юлия завоевывала свои первые медали на «короткой воде», когда ей было всего 13, иными словами, до рождения Ралины.

Две лучшие спринтерши в брассе опередили Нику Годун и Евгению Чикунову, что позволяло предположить очень большую российскую делегацию в женском брассе, поскольку эти чемпионки должны были взять реванш на более длинных дистанциях. На третьей подряд эстафете 4 по 100 метров вольным стилем смешанными составами Питер взял третье золото, Москва — третье серебро, а Татарстан — третью «деревяшку», на этот раз финишировав близко к бронзовым призерам, команде из Московской области.

Европа еще увидит розовые плавательные шапочки Афродиты мирового плавания Юлии Ефимовой (а это означает, что ее международная карьера насчитывает уже 20 лет), Климента Колесникова, а также нового фаворита российского плавания Егора Корнева, у которого шапочка белого цвета. Зато рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем — 21,12 — такой, что заставляет вспомнить финиш китайца Пань Чжаньлэ в финале Олимпиады все в том же Париже. Там он почти на корпус опередил второго и третьего призеров — Кайла Чалмерса из Австралии и румына Давида Поповичи. Разница только в длине дистанции: китаец побеждал на сотне, а Корнев доминировал на полтиннике. Такое редко когда увидишь, но казанским зрителям повезло стать непосредственными свидетелями. В конце спортивного дня порадовала бронзовая медаль женской эстафетной команды (Анастасия Колпакова, Софья Дьякова, Камила Гиниятова, Дарья Черемина) на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем. Победила в этом заплыве сборная Воронежа, обогнавшая, казалось бы, непобедимую команду Санкт-Петербурга.

Любимый баттерфляй принес Минакову медаль, но не принес путевку. Реальное время / realnoevremya.ru

Минаков не отобрался на сотне баттом, но поплывет в эстафете

После этого местных болельщиков ожидало разочарование. На своей коронке — 100 метров баттерфляем — лидер сборной Татарстана Андрей Минаков занял третье место, без выполнения норматива, необходимого для участия на чемпионате Европы. Зажатый с двух сторон пловцами в розовых шапочках, в случае с Минаковым это были Михаил Антипов и Герман Зажирский, Андрей отстал от Антипова. Победил в этом заплыве питерец Роман Шевляков, и есть вероятность, что сборную России сейчас можно называть расширенным составом сборной Санкт-Петербурга.

Еще одна бронзовая медаль Андрея Минакова на дистанции 100 метров вольным стилем позволила ему отобраться в состав эстафетной команды. В компании с Иваном Гиревым, Александром Щеголевым и суперменом казанского чемпионата по имени Егор Корнев. Заключительные дни чемпионата проходили под нескончаемые аплодисменты после заплывов с участием питерца Корнева, с констатацией того, что Татарстан облюбовал пятое место в протоколе. Корнев феерил везде и всюду. На полтинник и сотню вольным стилем он прыгал в воду одним из фаворитов, а касался бортика бассейна новым рекордсменом России, причем как после полуфинальных, так и финальных заплывов. Корнев еще и на полтиннике баттерфляем обновил рекорд страны на стадии полуфинального заплыва.

Оставался только вопрос: а куда девался Мирон Лифинцев, который блистал подобным образом в 2024 году? По логике они должны были бы сменять друг друга в роли фаворита, поскольку Корнев старше Лифинцева на два года. Но в 2024 году на острие был 18-летний Лифинцев, а 20-летний Корнев находился в его тени, сейчас ему 22 года, он сносит рекорды, ну а 20-летний Лифинцев напоминает о себе только в эстафетах. Впрочем, к этим вопросам можно будет вернуться ближе к чемпионату Европы, памятуя о том, что форма спортивная склонна к измене и перемене в канун главных стартов.

Возвращаясь к эстафетным перспективам — поразительным образом медаль для Татарстана может быть близка по итогам сотни вольным стилем. На прошлогоднем чемпионате мира наша четверка не попала в финальную восьмерку, уступив Литве, установившей национальный рекорд. Но не Литва с другим прошлогодним финалистом Венгрией, а скорее Италия с Англией видятся главными конкурентами в борьбе за медали нашей четверке, исторически одной из самых невезучих. Четвертые места на чемпионате мира в Казани, в Будапеште, где совсем немного не хватило до медали казанцу Никите Королеву, и вот прошлогодний пролет мимо финала. В 2021 году Гирев, Минаков и Щеголев уже выигрывали золото чемпионата Европы в Венгрии, и с прибавлением Корнева мы можем рассчитывать на пьедестал.

Евгения Чикунова. Реальное время / realnoevremya.ru

Плюсы двойного отбора

Татарстанцы Анастасия Колпакова на дистанции 200 метров баттерфляем и Ярослав Соколовский на 400 метров комплексным плаванием заняли одинаковое пятое место, но с разным послевкусием. Колпакова на дистанции, очень «любимой» нашей легендарной Яной Мартыновой, была достаточно далека от призового места, а вот Соколовскому реально не хватило чуть-чуть. Вопрос — на какой части дистанции и в каком из стилей он недобрал той мелочи, которая отделяла его от третьего места. На места выше в заплыве, на котором стартовали чемпион Илья Бородин и вице-чемпион Максим Ступин, другие россияне пока претендовать не могут. В этом плане, кстати, результаты остальных россиян могут проецироваться и на 2027 год, когда лучшие будут отбираться на чемпионат мира в венгерском Будапеште, а второму эшелону предстоит стартовать на летней Универсиаде в корейском Чхунчхоне.

Принятая в нынешнем сезоне схема двойного отбора — по итогам апрельского Кубка России в Санкт-Петербурге и казанского чемпионата страны — продемонстрировала свои зрительские плюсы во время заплыва на 800 метров вольным стилем. Обычно стайерские заплывы не таят в себе интриги, но тут лидеры Арина Пантина (Тульская и Ярославская области) офлайн конкурировала с Анной Егоровой (ХМАО — Калининградская область), а онлайн с двумя лауреатками заплыва, состоявшегося 20 апреля. Правда, обладательница Кубка страны Ксения Мишарина из Москвы победила тогда со временем, гарантировавшим ей путевку на чемпионат Европы, а вот секунды Дьяковой вдруг оказались под угрозой. В Санкт-Петербурге Пантина уступила ей чуть менее 6 секунд, а сейчас плыла практически по ее времени. Со вторым результатом и выполненным нормативом казанская спортсменка рисковала остаться без участия в Евро. В контексте этого заплыва очень любопытно смотрелась 13-летняя (!) Маргарита Вазыхова из Татарстана, которая, забегая вперед, финишировала пятой, как и многие другие земляки. При этом Вазыхова опередила члена сборной России Яну Курцеву, которая больше специализируется в плавании на открытой воде. А относительно возраста некоторых сборников и призеров нынешнего чемпионата, как упомянутая Ефимова или Виталина Симонова и чемпион страны Олег Костин, родившиеся в 1992 году, прослеживается столь необходимая эстафета поколений. Еще одним свидетельством этой незримой эстафеты было нахождение на трибунах казанского бассейна Анастасии Кирпичниковой. Воспитанница наставника Дмитрия Шалагина, ушедшего из жизни в 2025 году. Две его ученицы — Валерия Саламатина и Дарья Устинова в прошлом олимпийском цикле выступали за сборную Татарстана, в то время как Кирпичникова с 2023 года выступает за Францию. Но сердце ее осталось в родной России, и ходят слухи, что вскоре на родине ей предложит руку и сердце один из героев нынешних стартов.

Дух Санкт-Петербурга буквально витал над бассейном Центра водных видов спорта, но испарился ближе к последней сотне. Не исключено, что сама вода стала сопротивляться Пантиной, которая, тем не менее, была счастлива и первому месту, и результату, который был выполнением отборочного норматива. Она сама у себя двухмесячной давности выиграла пять секунд, и это очень достойно. Еще более достойной смотрелась ее борьба с казанской пловчихой Софьей Дьяковой за золото на дистанции 400 метров вольным стилем. Родная вода помогла Дьяковой, есть еще одно золото для Татарстана.

Софья Дьякова. Реальное время / realnoevremya.ru

А ведь Панкратов выступал против участия Красных на Олимпиаде в Токио

И очень интригующей была ситуация при просмотре трансляции, поскольку напомнила схему демонстрации матчей последнего тура чемпионата России по футболу, когда все игры проходят в одно время и зрители в прямом эфире следят, как события, происходящие на разных стадионах страны, меняют расположение команд в виртуальной турнирной таблице.

Раз уж мы затронули тему блестяще организованных трансляций, то необходимо отметить их ведущих — Дениса Панкратова и Александра Красных, который отлично заменил одного из бывших собеседников Панкратова. Профессиональный уровень гораздо вырос, на сегодняшний день это может сравниться с дуэтами комментаторов в фигурном катании. При этом, памятуя о бэкграунде комментаторов, понимаешь, что татарстанец Красных старается выделить земляков из сборной республики, а Панкратов вставляет свои «пять копеек» касательно земляков из Волгограда. Впрочем, это не мешает трансляциям, по итогам соревновательной части которых могло бы создаться впечатление, что это открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Москвы. В контексте нынешних взаимоотношений ведущих вспоминается, что пять лет тому назад Панкратов в прямом эфире говорил, что везти Красных на Олимпиаду «из-за одной эстафеты — это экономически невыгодно». Это период чемпионата страны 2021 года, после чего Красных отлично отработал на эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, завоевав с партнерами золотую медаль и установив рекорд чемпионатов Европы, а потом «дотерпел, дохрипел, достонал» до олимпийского Токио, где внес свой вклад в серебряную медаль в составе той же эстафетной команды. Тем более что сам же Панкратов уже по итогам нынешних стартов размышлял в отношении Аниты Грищенко, ставшей четвертой на дистанции 50 метров баттерфляем с выполнением квалификационного норматива, о том, что «один заплыв на чемпионате Европы — это важно в каждой карьере! Это важно!».

