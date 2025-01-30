Минниханов — о «Крыльях Барса»: «Каждый из вас — это пример для подражания»

Победили в чемпионате, готовы помочь в адаптации ветеранов СВО!

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани чествовали новоиспеченных чемпионов России, команду «Крылья Барса». В конце 2024 года клуб впервые в своей 15-летней истории выиграл звание сильнейшего в первенстве страны по баскетболу на колясках. Подробнее о том, как прошли торжества и чем еще отличились спортсмены, — в материале «Реального времени».

Вначале была игра зеленых против белых

Официальная часть спортивных мероприятий четверга выдалась насыщенной, продуктивной и очень теплой одновременно. Вначале раис Татарстана Рустам Минниханов в своей резиденции принял регбистов «Стрелы-Ак Барс», отмечая их победу в чемпионате страны по регби-7, а затем сам поспешил в «Баскет-холл», где приветствовал чемпионов страны по баскетболу на колясках — команду «Крылья Барса».

Ранее он так или иначе видел практически всех героев спорта республики, но баскетболисты на колясках меньше попадали в сферу внимания, поскольку базируются на самой окраине города, в спорткомплексе «Тулпар», а решающие матчи чемпионата страны в Казани не проводились. Поэтому баскетболистам-колясочникам дали возможность провести тренировку перед первым лицом республики. Рустам Нургалиевич сел в первый ряд вместе с президентом УНИКСа Евгением Богачевым, тренером «Крыльев Барса» Натальей Кулешовой, министром спорта РТ Владимиром Леоновым, который, кстати, недавно награждал Кулешову за достижения прошлого года.

Чемпионы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А баскетболисты уже полностью были погружены в игру. Разделившись на зеленых и белых по цвету маек, они утюжили паркет «Баскет-холла», удивляя тех, кто впервые оказался на матче баскетбола на колясках, скоростью и маневренностью передвижения.

Салина на вас нет!

На импровизированной скамейке запасных расположились два героя боевых действий: участник СВО Рустам Рахманкулов и ветеран чеченской кампании Эльвир Файзуллин. Правда, Рахманкулов пока еще носит майку партнера по команде Александра Иванова, совпадающую с его размером, но это единственное, что отличает новичка «Крыльев Барса» от старожилов. В остальном он уже вполне привык к клубу, даже позволяет себе подсказывать, тем более, подбадривать ребят. Хотя до конца все же не освоился, поскольку в мужском спортивном и воинском коллективах, в которых Рахманкулов был ранее, есть такой нюанс, как подколы друг друга. Рустам пока себе такого не позволяет, а вот остальные…

«Ты позор баскетбола!» — кричали в адрес одного из игроков, который с линии трехочкового броска даже недобросил до корзины. Его партнер Всеволод Салин просто жестом указал неудачнику на скамейку запасных, хотя таковой в баскетболе на колясках нет и быть не может. Монументальная сцена, когда Салин, как Ленин, протянув руку, указывал, где надо скрываться после неудачных действий на площадке, еще не была забыта, когда Всеволод самостоятельно забросил трехочковый. И это правильно, только так, личным примером, можно воспитывать партнеров.

Многолетний лидер команды Василий Кочетков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любопытно, что сам Александр Иванов, игравший в белой футболке, в один из перерывов подкатил к скамейке запасных, на которой сидели игроки УНИКСа. Они поздоровались, коротко пообщались, и выяснилось, что уже давно знакомы. Иванов, как и некоторые его партнеры по «Крыльям Барса», один из постоянных зрителей в «Баскет-холле» и болельщиков УНИКСа. Парабаскетболисты поздравляли УНИКС с чемпионством в 2023 году, униксовцы сейчас радуются за чемпионство коллег в 2024-м. Надеемся, что в конце 2025 они будут поздравлять друг друга обоюдно.

У новоиспеченных чемпионов пока нет собственного специализированного зала. Главный тренер клуба Сергей Чистов отметил это в общении с раисом республики, упомянув, что генеральный спонсор команды — группа компаний «ТАИФ» готова решить проблему, причем такой зал стал бы своим и для представителей других видов спорта с диагнозом «ПОДА».

— Наши спонсоры ставят задачу привлечь в это нелегкое время ребят, которые вернулись с СВО с тяжелыми ранениями. У нас есть люди, есть коляски и средства, мы готовы взять на себя ответственность за них, занимаясь их адаптацией, — отметил Чистов.

Игровой момент. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Не сидите дома, не оставайтесь со своими проблемами один на один»

Рустам Минниханов обещал помочь, а пока премировал чемпионов 3 миллионами рублей.

Пребывая практически в режиме нон-стоп на спортивных мероприятиях с участием людей с ОВЗ: вначале по следж-хоккею, затем на баскетболе на колясках, можно поймать себя на мысли, что погружаешься в позитивную атмосферу. Отчасти это заслуга человека, который в своей спортивной карьере связывает два этих направления в спорте ПОДА, — Владимира Старостина:

— Мой совет тем, кто попал в тяжелую ситуацию: не сидите дома, не оставайтесь со своими проблемами один на один, не топите свое горе в синьке. У нас сейчас серьезная государственная поддержка инвалидов, в той же части занятий спортом — это я по себе знаю.

«Реальное время» готовит интервью с ним и директором Республиканской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Фаридой Сафиуллиной. Разговор будет посвящен проблемам развития спорта среди инвалидов, изменениям в международном спорте в период, когда россияне в большинстве своем отстранены от участия в нем.

Старожил Динар Камалиев — 15 лет в команде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На недавно завершившейся зимней Универсиаде в Италии впервые в истории прошли соревнования среди студентов-спортсменов с диагнозом «ПОДА», причем старты проходили одновременно с остальными спортсменами, а их результаты вошли в общие итоги.

Что касается казанских чемпионов, их тепло приветствовал раис республики: «Поздравляю «Крылья Барса» с победой в чемпионате России по баскетболу на колясках. По пути к завоеванию титула команда показала высокий уровень спортивного мастерства, сплоченность и волю к победе. Особенно ценно для всех нас то, что вы остаетесь сильны духом и характером. Вы показываете нам, что настоящая сила заключается не в отсутствии трудностей, а в умении их преодолеть. Каждый из вас — это пример для подражания, большое вам спасибо!» После этих слов Рустам Минниханов пожал руку каждому чемпиону.

1 / 29 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов