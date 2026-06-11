Kyodo: Япония в июле полностью обеспечит себя нефтью

Ранее страна получала более 90% нефти с Ближнего Востока

В июле 2026 года Япония обеспечит свои нефтяные поставки на уровне 100% от годового объема за счет увеличения импорта из альтернативных источников. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительственных и оптовых кругах.

Ранее Япония получала более 90% нефти с Ближнего Востока, но с учетом текущей ситуации, особенно в блокированном Ормузском проливе, объем таких закупок значительно сократился. В апреле тоже были впервые организованы поставки нефти из США, а с мая начались доставки из Азербайджана, Южного Судана и с российского Сахалина.

Согласно данным Kyodo, в июне Япония ожидает обеспечить себя нефтью примерно на 80% от уровня 2025 года, в то время как в июле поставки, как ожидается, вырастут.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на предстоящем 15 июня во Франции саммите Группы семи (G7) планирует поднять вопрос о совместных усилиях по поддержанию стабильной торговли нефтью, созданию значительных запасов и укреплению сотрудничества между странами — производителями и потребителями этого ресурса.

Ранее сообщалось, что ОПЕК спрогнозировала снижение спроса на нефть в мире в 2026 году.

Никита Егоров