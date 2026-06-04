«Есть примета такая: если весна холодная, то будет длинная и теплая осень»

Антон Силуанов прогнозирует укрепление рубля, Максим Решетников — продолжение гонки зарплат, а Максим Орешкин — переход России к атакующей игре на рынках

«Западную экономику трясет, и эта лихорадка переносится на нас. А от того, что происходит на Ближнем Востоке, лихорадит мир. Надо быстрее отходить от оборонительной модели развития и сдвигаться в атакующую игру», — так обрисовал замглавы администрации президента России Максим Орешкин стратегию России в глобальной экономике на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. В этом году рост национальной экономики запланирован на уровне 1,3%, но по итогам первого квартала зафиксировано сокращение инвестиций в основной капитал на 14,3%, а накопления в ФНБ уменьшились до 2,9 трлн рублей (1,3% к ВВП РФ). Это результат внешних шоков или внутренних проблем в экономике? В ответ глава Минфина пообещал смягчить отсечку в бюджетном правиле, допустил дальнейшее укрепление рубля и снижение ключевой ставки к осени — все это направлено на снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Скучно без Эльвиры Набиуллиной

Ежегодная дискуссия на Петербургском международном экономическом форуме этого года о моделях экономического роста России впервые проходила в чисто мужской компании. На панельной сессии под названием «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» собрались замглавы администрации президента России Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Заявленная в программе глава ЦБ Эльвира Набиуллина не приехала.

— Эльвира Сахипзадовна не смогла быть по объективным причинам, — пояснил перед началом разговора постоянный модератор дискуссии — глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Он не стал конкретизировать суть уважительной причины. Но о том, что Набиуллину исключили из списка спикеров, накануне поздно вечером сообщили практически все деловые СМИ. Сначала журналисты связали отсутствие главы ЦБ со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина, на чьих похоронах она будет присутствовать. Позже в пресс-службе ЦБ сообщили, что Эльвира Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на ПМЭФ. Андрей Макаров призвал собеседников быть «настоящими джентльменами» и не говорить в ее отсутствие о том, что «во всем виновата высокая ключевая ставка». И действительно, странно было бы обвинять во всех бедах одну женщину, которая в трудных условиях сдерживает от провала в гиперинфляцию.

Вероятно, отсутствие главы ЦБ можно расценивать как знак того, что регулятор не намерен менять свою позицию по осторожному понижению ключевой ставки. В настоящее время она составляет 14,5%, и ни один из собеседников не стал давать четкий прогноз по ее изменению. Даже замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заметил, что без главы ЦБ дискуссия об экономическом росте проходит скучно. «Кажется, зал уже засыпает. Может быть, за последний год не так много есть чем гордиться?» — предположил он.

— Нет, не в этом дело, — ответил ему Андрей Макаров. — Мысль о том, что страшно хочется смеяться, но страшно, по-прежнему работает, в том числе и для зала, — подколол он.

Ставка снизится, когда начнет расти экономика

Модератор встречи сформулировал задачу максимально ясно: как в условиях неопределенности вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста? Как изменить модель экономического роста без ущерба для задач замедления инфляции и макроэкономической стабильности? Проще говоря, ставка снизится, когда начнет расти экономика. То есть все зависит от того, сможет ли правительство разогнать экономический рост.

Исходные позиции пока не впечатляют. В этом году рост национальной экономики запланирован на уровне 1,3%, сообщил Андрей Макаров. Более того, накануне Росстат опубликовал результаты развития экономики за первый квартал. Зафиксировано сокращение инвестиций в основной капитал на 14,3%! При этом экономический рост составил 0,4%. Уменьшились накопления в ФНБ — до 2,9 трлн рублей (1,3% к ВВП РФ, тогда как ранее запасы страны составляли 8% к ВВП РФ), обратил внимание модератор. По сути, прозвучавшие следом ответы на эти вопросы можно считать объяснением правительства будущих шагов.

Контуры новой экономической модели основаны на укреплении рубля и высоких процентных ставках. «Это более крепкий рубль, чем хотелось многим. И все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы с бюджетным дефицитом», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников. С одной стороны, это приведет к накоплению финансовых ресурсов внутри страны, а с другой — будет давить на валютный рынок, и финансовым органам придется балансировать в пополнении бюджета.

С необходимостью укрепления рубля согласился глава Минфина РФ. «Для экспортеров нынешний курс рубля не совсем комфортен, а для импортеров — более крепкий. Но нужен такой курс рубля, чтобы импортные товары и технологии были доступны гражданам и бизнесу, а для предприятий экспорт был рентабельным», — рассуждал Антон Силуанов.

Одновременно с этим Минфин допускает возможность корректировки отсечки по бюджетному правилу. «В этом году не стали менять цену отсечки, а на перспективу надо корректировать в меньшую сторону. Причина — меньше зависеть от ценовых изменений», — рассказал он. До этого часть нефтегазовых доходов перенаправили на бюджетные траты, а сейчас видим, что, наоборот, нам нужно заботиться о бюджетном балансе вне зависимости от внешних факторов. Впрочем, эту задачу пытаются решить 20 лет, и не очень получается.

Когда придет весна после долгих заморозков?

— Как сделать бюджет таким, чтобы после сегодняшних заморозков быстрее наступила весна? — напрямую спросил Андрей Макаров. — Весна, как мы помним, была с метелями. Когда ждать оттепели?

— Есть такая примета: если весна холодная, то будет длинная и теплая осень, — осторожно намекнул Антон Силуанов. — Сейчас видим, что экономика пошла в плюс.

По его словам, снижение ключевой ставки будет зависеть от результатов полугодия в экономике, но он рассчитывает на лучшие показатели, чем по плану.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— НДС сейчас идет выше плана, налога на прибыль поступило больше плана. Это говорит о том, что мы увидим более высокие цифры роста. Несмотря на принятие двух пакетов налоговых изменений, налоги-то выросли. Хотя были риски, что мы можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули, — уверенно заявил глава Минфина, ссылаясь на рост поступлений налогов в федеральный бюджет за 5 месяцев.

Говоря о падении инвестиций, Максим Решетников сказал, что текущая оценка динамики экономики и официальная статистика инвестиций заметно расходятся: «У нас с вами, по последним данным апреля, накопленный рост в экономике сейчас 0,2%, а цифры, которые вышли по первому кварталу по инвестициям, — минус 14,5%. Мы, конечно, к ним относимся очень осторожно, потому что они не очень стыкуются с динамикой ВВП за первый квартал». Объясняя расхождения, Решетников предположил, что во втором квартале должно произойти сближение двух подходов к оценке экономической динамики.

Плохо во всем мире, но России нужно перестать подстраиваться под другие экономики

Россия по-прежнему остается частью глобальной экономической системы. «Западную экономику трясет, и эта лихорадка переносится на страну, а от того, что происходит на Ближнем Востоке, лихорадит мир. Надо быстрее отходить от оборонительной модели развития и сдвигаться в атакующую игру», — так обрисовал замглавы администрации президента России Максим Орешкин общую стратегию России.

В подтверждение ухудшения ситуации в мире он процитировал слова главы Германии Фридриха Мерца. Тот в мае признал, что последние 10 лет стали потерянными годами с точки зрения экономического роста. Совокупные потери ВВП за 6 лет составили практически €1 трлн.

По словам спикера, страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста, а «Большая семерка» — менее 20%. Он считает, что слом старого мироустройства будет продолжаться, поэтому ждать возвращения прежних времен не стоит. Если прежде работа правительства сводилась к реакции на санкции, то теперь стоит задача строить независимую от внешних шоков экономику.

РФ на пути обеления экономики, США растут за счет ИИ, а Китай — на потребительском спросе

Какую модель роста обсуждают в правительстве? «Каждый год мы строим новую модель экономического роста. Через год выясняется, что она нас не устраивает, мы начинаем строить новую модель», — попенял авторам Андрей Макаров.

Максим Орешкин возразил, заметив, что за последние три года экономика выросла на 10%, а инвестиции выросли больше чем на 30%. «Да, в прошлом году получили минус 2%. Получили плохие цифры первого квартала. Но это эффект очень высокой базы», — объяснил он. По его словам, экономический рост прошлых лет был основан на замещении ухода западных компаний, госзаказе ОПК, а теперь ставка делается на повышение производительности труда и привлечение собственных инвестиций. Отток капитала в другие страны закрыт.

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Вообще, экономическая ситуация может меняться, пояснил Орешкин. США до 2007 года росли за счет рынка жилья и притока мигрантов, но с 2026 года идет ставка на инвестиции в мощности искусственного интеллекта, мощности процессорные, дата-центры, энергетические мощности. КНР до 2008 года развивала чисто экспортную модель, а сейчас идет по пути стимулирования потребительского спроса. Внутри правительства было очень много вопросов, в том числе и по нацмодели ведения условий бизнеса, и плану обеления экономики.

Министр экономического развития добавил, что фонд оплаты труда в выручке предприятий остается невысоким, поэтому повышение производительности труда должно сопровождаться повышением заработных плат. Также был дан старт программам повышения производительности труда с очень амбициозной задачей — создать 3 миллиона рабочих мест.

В заключение у министров спросили, чего они ждут от денежно-кредитной политики ЦБ? «Понятно, всем хочется более низких процентных ставок, более низкой инфляции. Это дает возможность брать кредит для развития. Поэтому будем добиваться смягчения ДКП с учетом поджатия и ужесточения бюджетной политики. Вот такая логика и будущего», — ответил Антон Силуанов. «И больше любви к экономике», — добавил Решетников.