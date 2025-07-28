Две хозяйские победы на «Казань Ринг Каньоне»

«ТАИФ Моторспорт», «Кузькина мать», «Мощные»: кто охотился на автозолото?

Дружный тандем команды «ТАИФ Моторспорт». Фото: Динар Фатыхов

В нынешние выходные KazanRing Canyon в 15 раз принял старты Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Участники прошли скоростную трассу с перепадом высот в 28 метров, с девятиэтажный дом, подробности прохождения — в репортаже «Реального времени».

С кочковатого нижегородского кольца

В свой пятый сезон KazanRing Canyon принимал этап, ставший экватором соревнований Российской серии кольцевых гонок. Первый этап, Moscow Raceway, стартовал в майской Москве, второй этап, «Игора Драйв», проходил в Ленинградской области в июне.

Июль насыщен сразу двумя гонками. Первая — это Нижегородское кольцо, где гонщики стартовали с 11 по 13 июля. Но специалисты отмечают, что там относительно медленная, кочковатая трасса. Поэтому у тех, кто перебрался по Волге в Казань, на скоростную трассу с перепадом высот 28 метров, где 10 поворотов, четыре направо, шесть налево, она вызывает ощущения, что это не просто экватор, а новый старт.

Если заканчивать календарную тему, то затем гонщики переместятся в Москву, где пройдет августовский этап, затем вернутся в Казань и завершат чемпионат в столице Чечни на этапе под названием «Крепость Грозная».

Борьба шла за каждый метр. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая победа Твердохлебова в карьере

До недавнего момента казалось, что наиболее сложными в восприятии простого зрителя можно считать восточные единоборства с их многочисленными стилями. Но Российская серия кольцевых гонок может дать несколько десятков очков мастерам киокушинкая, шотокана и их собратьев по стилевому карате. Начать с того, что в одном старте могут участвовать представители двух классов. Например, первый старт в субботу произошел в классах Туринг-лайт и S1600. В соревнованиях могут принимать участие гонщики и их тренеры. Плюс в одной и той же гонке могут соревноваться 52-летний нижегородец Дмитрий Дударев и 15-летний тюменец Иван Божедомов, что ранее было привычно только для шахмат или других настольных игр.

Касаемо первого заезда в классе Туринг-лайт — он задавал тон и стартовавшим на S1600. Начать с того, что автомобиль Даниила Грязнова, завершивший гонку после столкновения с машиной Олега Кравцова, заставил судей зажечь желтые флаги и выставить перед гонщиками сейф-кар. Это могло сильно повлиять прежде всего на лидера данной гонки Ивана Твердохлебова, который впервые в своей карьере выиграл квалификацию, а затем уверенно ехал лидером. Сейф-кар минимизировал его лидерство, с другой стороны, позволил 15-летнему Божедомову заехать на пит-лейн, чтобы отбыть наказание за одно из своих нарушений. В свою очередь, в длинную вереницу выстроились и стартовавшие в классе S1600. Тем самым Твердохлебову за четыре круга до финиша предстояло заново оборонять свою первую потенциальную победу.

Для этого авто гонка завершена. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И это удалось Твердохлебову, который обошел приблизившихся конкурентов. В свою очередь, два гонщика из новосибирской команды «Мощные» Денис Карелин и Самвел Искоянц объехали после рестарта Дмитрия Дударева, долгое время оборонявшего свою вторую позицию в гонке. Карелин, реально мощный, гены в этом плане сыграли свою роль, поскольку 39-летний Денис — это сын трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, был рад не менее Твердохлебова, поскольку у него в активе была еще и общекомандная победа «Мощных».

Шик как российский ответ Шумахеру

С другой стороны, даже относительным неудачникам гонки можно было не сильно расстраиваться. Например, единственная гонщица Татьяна Елисеева, конкурировавшая с мужчинами, достаточно рано вылетела с трассы. Но это обошлось без последствий, в отличие от прошлогоднего старта, когда авария выглядела куда более страшной и травматичной. Лидер зачета серии РСКГ Николай Карамышев из команды «Кузькина мать», которая после сокращения читается как «КузьМа», едва не вылетел в начале гонки, но сумел поправить свое положение и сохранил лидерство. Дударев потерял место в тройке лидеров, но надо помнить, что на второе промежуточное место он взобрался со стартовой восьмой позиции.

Один из лауреатов этапа Михаил Симонов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Около паддоков и командных боксов творилось настоящее веселье. Разве что разбитый бампер, лысая резина и ошметки ее, усыпавшие асфальт, давали понять, что автоспорт — это не только брызги шампанского с подиума. Здесь же была брендированная машина с надписью «80 лет Победы». Можно вспомнить главную милитари-автогонщицу времен СССР Валерию Борц (она же Валя Борц, член легендарной «Молодой гвардии»).

Рядом разгуливали девушка и мужчина с двумя протезами нижних конечностей, причем тоже в экипировке Bragin Racing Team, невольно притягивавшей к себе внимание. Эвакуатор «Добрыня» с угрожающей надписью «Я приду за тобой» тянул автомобиль-инвалид Елисеевой в паддок. Кому-то из гонщиков делали массаж плечевого пояса. Раис Минниханов, к которому даже 52-летний нижегородец Дударев может обращаться «абый», шел готовиться к своему старту. Зрители же готовились к пешему обходу трасы в 3,5 километра, анонсированному в перерыве между заездами.

Денис Карелин (слева). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, в классе S1600, чьи представители стартовали в одной компании с Туринг-лайт, первым финишировал Кай Рихард Шик, немец по национальности. Под конец гонки, на которой он стартовал последним, у него был серьезный контакт с одним из хозяев трассы Василием Кораблевым. Дочь Кораблева Антонина могла бы испугаться в этот момент за возможные последствия, но поскольку девочке всего полгодика, она пока не осознает всех тонкостей автомобильного спорта и потому на финише спокойно восседала на руках отца. В нашем конкретном случае коллегия спортивных комиссаров не стала штрафовать Шика, который хоть и родился в Германии, но вырос и живет в Питере.

Рустам Фатхутдинов: только вперед!

В следующем заезде, который совместил гонщиков двух классов Туринг и Супер-продакшен, сейф-кар притормозил участников уже после второго круга, запомнившегося аварией Николая Виханского. Это позволило несколько восстановить позиции Рустаму Фатхутдинову, который практически со старта ехал, не сворачивая, в гравий, вылетев с трассы. Затем, продув шины в боксах, он вернулся в борьбу, сценарий которой не отличался оригинальностью. Михаил Симонов сохранял свое лидерство, отобрав его на старте у одного из двух братьев-близнецов Слуцких — Артема. Своеобразную перчатку Симонову бросил его непримиримый конкурент Владимир Атоев, самый высокий в российском гонщицком сообществе. Следом за ним располагались братья-близнецы Слуцкие, Артем и менее удачливый Захар, между которыми протиснулся Александр Смоляр. Два пилота «ТАИФ Моторспорта» Дмитрий Брагин и Петр Плотников финишировали друг за другом, на 8-м и 9-м местах.

В классе Супер-продакшен произошла мини-трагедия, когда Максим Туриев перед последним кругом провел атаку на лидера Романа Голикова, но мотор не выдержал. В вечном споре тех, кто поет песни безумству храбрых либо довольствуется синицей в руке, на этот раз правы оказались последние. В конечном итоге Туриев третьим доезжал к финишу практически накатом, упустив почти гарантированную вторую позицию. Правда, автомобильный ВАР по итогам вообще аннулировал результат Туриева. Спустил Искоянца из команды «Мощные» на 15-е место. Так пострадали два человека, финишировавшие бронзовыми призерами. А хозяин трассы Василий Кораблев со своего второго места вынужден был опуститься на итоговое 8-е, расстраивая маленькую Тоню.

Позволив гостям порезвиться в первый соревновательный день, в воскресенье Казань брала свое. Вначале Василий Кораблев в классе S1600 опередил на финише братский дуэт Александра и Михаила Поченковых, сработавших почти так же синхронно, как днем ранее братья Слуцкие.



«Салават» гонял, сын Салавата побеждал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А в классе Туринг казанец Рустам Фатхутдинов, представляющий сейчас команду из Чечни, и Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорта» заняли два первых места. Фатхутдинов-младший тем самым повторил свой успех начала месяца, когда он победил в Нижнем Новгороде, только представляя там домашнюю команду «Салават» и выступая в рамках ралли-кросса.