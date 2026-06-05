Новак назвал рост производительности труда ключевым драйвером экономики

Он отметил, что повышение эффективности необходимо во всех сферах — от крупного бизнеса до малого предпринимательства и социальной сферы

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса могут ускорить развитие российской экономики. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передают РИА «Новости».

По словам Новака, ключевым фактором является повышение производительности труда, которое должно стать национальным драйвером роста. Он отметил, что повышение эффективности необходимо во всех сферах — от крупного бизнеса до малого предпринимательства и социальной сферы.

Как сообщили в Минпромторге, в последние годы производительность в гражданских отраслях российской промышленности растет примерно на 4% ежегодно. К 2030 году поставлена задача увеличить этот показатель на 25%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новак также подчеркнул значимость технологических изменений и формирования цепочек высокой добавленной стоимости, которые затронут такие отрасли, как судостроение, станкостроение и фармацевтика. Дополнительными драйверами роста он назвал переориентацию внешней торговли и улучшение делового климата, включая упрощение регистрации предприятий, защиту прав собственности и процедуры банкротства.

Одна из национальных целей России, которую поставили еще в 2024 году, — войти в топ‑25 стран по плотности роботизации к 2030 году. Согласно исследованию Kept, которое упоминалось на проходящей в эти дни в Нижнем Новгороде ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», для этого показатель нужно довести до 194 роботов на 10 тысяч работников, тогда как, по данным 2025-го, он составлял 40 единиц. Подробнее о том, почему ключевая цель страны не должна заключаться только в достижении определенного места в рейтинге и как в этом может сыграть свою роль Татарстан, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова