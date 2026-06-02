В Нижнекамске наука заговорила с производством на одном языке

На производственной площадке ТАИФ-НК состоялась конференция молодых ученых

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске на площадке АО «ТАИФ-НК» наука говорила с производством на одном языке — языке конкретных решений, технологий и будущих кадров. Научно-практическая конференция «Современные методы эффективной нефтепереработки» собрала молодых ученых, студентов, инженеров, экспертов отрасли и представителей академического сообщества. Но главным итогом этого дня стали не только 16 прозвучавших докладов. Намного важнее другое: ТАИФ-НК на деле показал, что современный завод может быть не просто промышленной площадкой, а точкой притяжения научной мысли, местом, где идеи проходят путь от лаборатории до промышленной реализации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не просто конференция, а рабочая площадка для будущего

Для нефтепереработки, где цена технологической ошибки высока, а эффективность определяется точностью решений, связь науки и производства имеет особое значение. Именно поэтому конференция в ТАИФ-НК изначально задумывалась не как формальное мероприятие, а как пространство для обмена практическим опытом, обсуждения актуальных задач и поиска решений, которые могут быть востребованы на реальном производстве.

АО «ТАИФ-НК» сегодня по праву считается одной из самых инновационных компаний отрасли. Предприятие активно развивает собственные технологии глубокой и эффективной переработки тяжелых нефтяных остатков и высоковязких нефтей. По индексу Нельсона, который характеризует технологическую сложность нефтеперерабатывающих заводов, ТАИФ-НК входит в топ-20 мировых НПЗ с объемом переработки нефтегазового сырья более 8 млн тонн в год. И потому неудивительно, что именно здесь разговор о научных разработках быстро переходит в плоскость прикладного применения.

Перед началом конференции участникам организовали экскурсию по производству. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед началом конференции участникам организовали экскурсию по производству. Гостям рассказали о работе предприятия и показали Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков — тот самый объект, который сегодня вызывает профессиональный интерес далеко за пределами Татарстана. Для студентов и молодых исследователей это была особенно важная часть программы: увидеть не схему в презентации, а живое производство, понять масштаб задач и почувствовать, как именно на крупном предприятии рождается запрос на новые технологии.

От идеи в голове — к промышленной установке

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям АО «ТАИФ-НК» Марат Идрисов прямо обозначил главный смысл конференции: предприятие стремится показать молодежи, что между научной идеей и промышленным внедрением дистанция может быть гораздо короче, чем принято думать.

— Главная цель — показать, что мы открыты к сотрудничеству и что научная мысль может через какой-то достаточно короткий путь, при нашей поддержке, перекочевать на промышленную установку, — подчеркнул он.

По словам Марата Идрисова, сама идея конференции появилась давно и была тесно связана с темой глубокой переработки нефти и нефтепродуктов. ТАИФ-НК, отметил он, последовательно развивает именно это направление, делая ставку на высокий выход качественных светлых нефтепродуктов. И потому компании важно не только совершенствовать технологии, но и формировать вокруг себя профессиональную среду — из студентов, аспирантов, инженеров, молодых ученых, готовых думать над реальными задачами производства.

Фактически это и есть та модель взаимодействия, о которой сегодня много говорят, но которую пока удается реализовать далеко не всем: производство формулирует задачи, наука предлагает решения, а предприятие создает условия, чтобы эти решения были проверены и, возможно, внедрены.

Аспирант и инженер Томского политехнического университета Михаил Григораш представил доклад о моделировании процесса гидрокрекинга вакуумного газойля. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Молодые ученые — о том, что действительно может пригодиться заводу

Характерно, что большинство выступлений на конференции были не отвлеченно-теоретическими, а привязанными к реальным производственным задачам. Молодые исследователи говорили о цифровом моделировании процессов, искусственном интеллекте, новых методах оценки сырья и продуктов, ускорении вычислений и повышении точности контроля.

Аспирант и инженер Томского политехнического университета Михаил Григораш представил доклад о моделировании процесса гидрокрекинга вакуумного газойля — фактически о создании цифрового двойника установки. Это решение позволяет исследовать процессы в реакторах и дополнительном оборудовании.

— В ТАИФ-НК есть технология суспензионного гидрокрекинга, также есть реакторы с неподвижным слоем катализатора гидроочистки и гидрокрекинга. Поэтому, я надеюсь, мое исследование будет актуальным для технологов производства, — поделился он с корреспондентом «Реального времени».

Алексей Фирсин: «Наука сама в себе, оторванная от реальных задач производства, работает чаще всего в стол». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не менее современно звучала тема Алексея Фирсина с кафедры химической технологии переработки нефти и газа Казанского национального исследовательского технологического университета. Он рассказывал о применении искусственного интеллекта для оценки битум-полимерных смесей, в частности для анализа их микроструктуры. Пока такие инструменты в нефтепереработке, по его словам, используются точечно, в основном в исследовательской работе, но именно за такими решениями — ускорение лабораторных исследований и более быстрый поиск новых составов.



— Насколько я знаю, в ТАИФ-НК есть производство битума, где они используют битум-полимерные смеси для дорожного строительства. Моя работа больше сосредоточена на кровельных материалах, это покрытие для крыш, гидроизоляция. Там другие стандарты, соответственно, если компания выпускает такие материалы, она может применять данный метод для изучения, — объяснил молодой ученый область применения своей работы.



Алексей Фирсин очень точно сформулировал суть конференции:



— В настоящее время очень важно, что наука и производство проводят такие совместные мероприятия, ищут точки соприкосновения, потому что наука сама в себе, оторванная от реальных задач производства, работает чаще всего в стол. Пока не найдется заказчик, не найдется тот, кто применит их в нововведении, исследования просто пылятся и лежат, теряя свою актуальность. А непрерывная связь, когда производство ставит задачи для науки, работает более отлаженно, четко и дает быстрые результаты. Кроме того, любое такое мероприятие особенно важно для студентов, это возможность выступить на большую аудиторию, показать свои наработки, заинтересовать потенциальных потребителей своих исследований. Соответственно, это возможность старта карьеры.



Это, пожалуй, и есть самая емкая формула происходившего на площадке ТАИФ-НК.

Большинство выступлений на конференции были не отвлеченно-теоретическими, а привязанными к реальным производственным задачам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Производство как место старта карьеры

Согласны с формулировкой Фирсина и сами студенты. Конференция стала для них не только возможностью представить свои идеи, но и шансом быть замеченными.

Студент третьего курса КНИТУ Никита Яковлев привез сразу две темы. Первая связана с ускорением расчетов моделирования с помощью искусственного интеллекта — по его словам, речь может идти об ускорении «в тысячу раз». Вторая — о расчете октанового числа и углеводородного состава по показателю преломления и плотности.

Перед поездкой он изучил и информацию о производственных площадках принимающей стороны.

— В ТАИФ-НК есть узел компаундирования на производстве бензина, где выходит уже товарный бензин. Например, там можно было бы на выход добавить плотномер, рефрактометр, которые замеряли бы показатель преломления и плотность, таким образом выводили бы углеводородный состав и октановое число. Погрешность можно тоже уменьшить, расширив базу данных, больше расчетов провести, — поделился он своими наблюдениями с корреспондентом «Реального времени».

Студент 3-го курса КНИТУ Никита Яковлев привез сразу две темы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще важнее, что у студентов появилась мотивация связать свое будущее именно с промышленностью. Никита Яковлев не скрывает этого:

— После университета хотел бы работать на производстве. Мне очень привлекателен ТАИФ-НК в качестве места работы, понравилось отношение к персоналу, новизна производства, то, что он входит в 20 лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов.

Еще одного участника конференции, студента второго курса Института нефти, химии и нанотехнологий Александра Прахова, привлекла научная деятельность в ТАИФ-НК.

— Я хочу связать свою жизнь с наукой, преподаванием. Мне нравится работать на кафедре, нравится помогать ребятам, уже подрабатываю репетитором. Сегодня нам рассказали про научно-исследовательский центр ТАИФ-НК, который скоро начнет работу, это тоже очень классно для занятия наукой непосредственно в производстве, такой вариант работы мне тоже очень понравился, — отметил он.

Студента 2 курса Института нефти, химии и нанотехнологий Александра Прахова привлекла научная деятельность в ТАИФ-НК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда студенты видят производство изнутри

Одной из тем конференции, как раз стала подготовка кадров. Развитие любого современного производства напрямую связано с людьми, особенно с теми, кто вовлечен в инновационный процесс. Для ТАИФ-НК конференция стала еще и способом показать будущим специалистам, что промышленность — это не абстрактный «завод за забором», а пространство для профессионального роста, инженерного поиска и серьезной научной работы.

Именно на этом сделала акцент участница конференции, аспирант Нижнекамского химико-технологического института Арина Фахрутдинова. Она представила тему, связанную с профориентационными решениями для производства, и говорила о проблеме, которая сегодня волнует практически всю промышленность, — кадровом голоде.

По мнению Арины Фахрутдиновой, одна из причин дефицита инженерных кадров в том, что молодежь плохо представляет себе реальную работу на производстве. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Участие студентов в таких конференциях очень важно, потому что они видят компанию изнутри и, соответственно, возникает какое-то желание устроиться, — отметила она.

По мнению Арины Фахрутдиновой, одна из причин дефицита инженерных кадров в том, что молодежь плохо представляет себе реальную работу на производстве. Завод кажется огромным, сложным, непонятным, а значит — пугающим. Отсюда и дистанция между студентом и работодателем. Ее сокращение требует прямого контакта — совместных программ, новых учебных модулей, более тесной связи между вузом и предприятием.

— Они не знают о том, куда они устраиваются, они не знают, что им предстоит делать, то есть их это пугает, поэтому я и пришла с этой темой, чтобы наладить этот коннект, — сказала она.

Именно такой «коннект» ТАИФ-НК и выстраивает: через экскурсии, открытый диалог, профессиональные дискуссии и возможность быть услышанным не только преподавателями, но и практиками, которые ежедневно работают на переднем крае отрасли.

Доклады участников оценивали не только специалисты ТАИФ-НК, но и представители ведущих научных школ страны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты: у ТАИФ-НК получается важное и редкое

По итогам конференции были определены лучшие выступления. Первое место присудили Владиславу Мальцеву из Национального исследовательского Томского политехнического университета, который защитил свою работу по теме «Прогнозирование работы установки каталитического крекинга вакуумного газойля при изменении состава сырья с использованием математической модели». Обладателем второго места стал Сергей Петров из КНИТУ с работой «Научно-технологический подход к переработке тяжелых нефтей и природных битумов Татарстана». А третье место увез студент того же вуза Никита Яковлев с докладом «Гибридная суррогатная модель реактора гидрокрекинга на базе DWSIM и машинного обучения с визуализацией в nanoCAD 3D». Победителем в специальной номинации «Лучший доклад среди студентов» стала Ангелина Чернышева — студентка третьего курса НХТИ, которая блестяще защитила свою работу на тему «Вовлечение отработанных моторных масел в нефтепереработку».

Доклады участников оценивали не только специалисты ТАИФ-НК, но и представители ведущих научных школ страны. И их оценки конференции звучали более чем весомо.

Заведующий кафедрой технологии переработки нефти Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин особенно отметил молодежный формат конференции и ее привязку к современной промышленной установке.

— Доклады актуальны, что очень важно. И главное, что это все делает молодежь. Молодежь — наше будущее», — подчеркнул он.

По словам Владимира Капустина, КГПТО — лучшая в мире установка по переработке гудрона. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению эксперта, сам факт проведения такой конференции рядом с Комплексом глубокой переработки тяжелых остатков символичен и очень правилен: выступают те, кому в будущем предстоит такие объекты развивать, обслуживать, совершенствовать. Это не разрыв поколений, а прямая передача технологической эстафеты.

КГПТО ученый уделил особое внимание. По его словам, это лучшая в мире установка по переработке гудрона:

— Символично, когда мы находимся в условиях очень серьезного противодействия Запада, появляются такие технологии как на КГПТО, которые позволяют нам с Западом конкурировать. Сегодня на татарской земле, в Нижнекамске работает такая установка на 3,6 миллиона тонн, которую больше не сумели создать нигде в мире. Эта технология имеет выдающееся значение. Казалось бы, город небольшой, но сегодня по праву стал центром нефтепереработки. Конечно, здесь большую роль сыграло руководство ТАИФа и поддержка инициативы компании со стороны руководства республики.

Директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Наталья Башкирцева в свою очередь отметила значение таких инициатив для развития кадрового потенциала компании. Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Наталья Башкирцева в свою очередь отметила значение таких инициатив для развития кадрового потенциала компании:

— Меня, безусловно, радует то, что компания ТАИФ-НК и ТАИФ в целом делают такие шаги в науке, в развитии своего персонала. Кадровый потенциал компании — это ее сердце. И мне очень радостно, что много выпускников нашего университета, нашей кафедры переработки нефти и газа являются лидерами здесь, на производстве. Я абсолютно уверена, что будущие наши выпускники тоже вольются в их ряды и будут достойной сменой расти в компании и приносить ей пользу.

И это, пожалуй, один из главных выводов конференции: инновации невозможны без людей, а люди приходят и остаются там, где видят перспективу, уважение и реальную вовлеченность в развитие производства. ТАИФ-НК не просто развивает науку на производстве, а создает среду, где научная идея получает шанс стать промышленной технологией, а студент — инженером, исследователем и автором реальных изменений. Для отрасли это хороший знак. Для молодых специалистов — приглашение. А для самой компании — еще одно подтверждение того, что будущее нефтепереработки строится там, где умеют соединять знания, инициативу и производство.