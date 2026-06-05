Татарстан и Минсельхоз России договорились о развитии научно-технического партнерства

Также Татарстан и Росагролизинг договорились о создании машинно-технологической компании в республике

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2026 встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Они обсудили развитие агропромышленного комплекса республики и новые совместные проекты, сообщает пресс-служба раиса РТ.

Минниханов сообщил, что в прошлом году в Татарстане собрали более 4,6 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы и свыше 1,2 млн тонн картофеля и овощей. Он отметил, что в этом году также ожидается хороший урожай.

Отдельно он рассказал о программе «Комплексное развитие сельских территорий». По его словам, она помогает улучшать жизнь в селах и развивать инфраструктуру. В прошлом году в республике по этой программе построили и обновили 164 объекта, включая социальные учреждения и коммунальные сети. В 2026 году финансирование охватывает 420 объектов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По итогам встречи подписали несколько соглашений. Одно из них — между правительством Татарстана и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в образовании и научно-технической сфере. Оксана Лут отметила, что для развития отрасли важно готовить специалистов, которые понимают и производство, и современные технологии.

Также Татарстан и Росагролизинг договорились о создании машинно-технологической компании в республике.

Наталья Жирнова