Татарстан и «Газпром» обсудили совместные проекты с участием «Казанькомпрессормаша»

Кроме того, руководство группы ГМС доложило о работе по текущим проектам

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с заместителем председателя правления — начальником департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным, сообщили в пресс-службе раиса РТ.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, в том числе взаимодействие с предприятием «Казанькомпрессормаш». В ходе встречи также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.

— Кроме того, руководство группы ГМС доложило о работе по текущим проектам и о тех, в которых компания готова участвовать в перспективе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее на полях ПМЭФ-2026 Татарстан и ВТБ подписали соглашение о дальнейшем партнерстве. Оно направлено на развитие инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Наталья Жирнова