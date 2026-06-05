Татарстан и «Газпром» обсудили совместные проекты с участием «Казанькомпрессормаша»
Кроме того, руководство группы ГМС доложило о работе по текущим проектам
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с заместителем председателя правления — начальником департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным, сообщили в пресс-службе раиса РТ.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов, в том числе взаимодействие с предприятием «Казанькомпрессормаш». В ходе встречи также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.
— Кроме того, руководство группы ГМС доложило о работе по текущим проектам и о тех, в которых компания готова участвовать в перспективе, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее на полях ПМЭФ-2026 Татарстан и ВТБ подписали соглашение о дальнейшем партнерстве. Оно направлено на развитие инвестиционных и инфраструктурных проектов.
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