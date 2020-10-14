Шигабутдинов Тимур Альбертович
Общая информация
Родился 12 января 1983 года с. Нармонка Лаишевского района РТ.
Образование
2005 г.— окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина (2005, юриспруденция), Кембриджский университет (2009, MBA), Казанский (Приволжский) федеральный университет (2013, менеджмент организации), Казанский национальный исследовательский технологический университет (2016, химическая технология).
Трудовая деятельность
2005-2008 гг. — референт генерального директора Казанского ПАО «Органический синтез».
2010-2012 гг. — заместитель директора по коммерции — начальник управления по коммерции и новым проектам, заместитель генерального директора — директор по коммерции ОАО «ТАИФ-НК».
2012-2016 гг. — заместитель генерального директора по коммерции Казанского ПАО «Органический синтез».
С 2016 гг. — заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Член Попечительского Совета Российского Футбольного Союза, Президент ФК «Нефтехимик».
Мастер спорт международного класса по автоспорту.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 14.10.2020