Путин призвал отложить снижение порога выручки для уплаты НДС

Президент считает, что уровень порога стоит зафиксировать на «как можно больший срок»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отмены снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС.

— Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки, — заявил Путин.



Президент предложил зафиксировать показатель порога на уровне в 20 млн рублей «на как можно больший срок».

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Также Путин дал поручение продумать льготные формы для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена и должна быть решена, отметил президент России.

Напомним, с 1 января 2026-го налог на добавленную стоимость (НДС) в России повысили с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства, медицинские изделия и товары для детей, сохранилась льготная ставка в 10%. Из-под налогообложения НДС выведены сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов.

Помимо этого, ожидалось, что будет поэтапно снижаться порог годовой выручки, при котором предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны уплачивать НДС. Изменения должны были внедряться постепенно: с 2027 года порог составил бы 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин