Пашинян назвал маловероятным повышение цены на российский газ

По его словам, между Арменией и Россией действует долгосрочный договор, поэтому оснований ожидать изменения условий поставок сейчас нет

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает маловероятным повышение цены на российский газ, сообщил «Интерфакс».

По его словам, между Арменией и Россией действует долгосрочный договор, поэтому оснований ожидать изменения условий поставок сейчас нет. При этом армянские власти продолжают рассматривать различные варианты развития ситуации.

Ранее министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян сообщил, что российский газ поставляется в страну в обычном режиме, а уведомлений о повышении цен армянская сторона не получала.

В конце мая министр энергетики России Сергей Цивилев направил в Ереван сообщение о том, что Россия может пересмотреть ряд соглашений о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит курс на вступление в Евросоюз.

Наталья Жирнова