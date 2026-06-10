Экономист объяснил, как рост индекса промпроизводства отражается на жизни россиян

Данный показатель влияет на ВВП и, как следствие, на федеральный и региональный бюджеты

Фото: Артем Дергунов

Рост индекса промпроизводства отражается на жизни граждан, но не непосредственно, а через несколько операций, объяснил «Реальному времени» финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Конечно, непосредственно на карман потребителя рост ИПП не влияет, но есть один момент. Поскольку рост промпроизводства отражается на ВВП и, как следствие, на федеральном и региональных бюджетах, то значит, что субъекты смогут решать те государственные программы, которые улучшают жизнь граждан. Ведь без экономического роста нет и доходов бюджета, а если нет доходов, то власти не смогут и никакие проблемы решать, — добавил он.

Ранее сообщалось, что индекс промпроизводства в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8%. Причем по динамике этого показателя республика заняла третье место среди регионов ПФО и 18-е по России. Подробнее о том, с чем связан рост ИПП и почему обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров