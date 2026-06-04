Проект производства самолетов Aurus в Ульяновске оценили в 15,4 млрд рублей

Новая площадка будет использоваться для сборки, испытаний, технического обслуживания и ремонта самолетов компании «Аурус-Аэро»

Фото: Айдар Раманкулов

Объем инвестиций в проект создания производственной площадки для выпуска бизнес-джетов Aurus в портовой ОЭЗ Ульяновска оценивается в 15,4 млрд рублей. Такие данные содержатся в каталоге инвестиционных проектов регионов России, подготовленном к ПМЭФ-2026, сообщает «Интерфакс».

Проект реализует компания «Аурус-Аэро», которая была зарегистрирована в Казани в 2022 году, затем сменила юридический адрес сначала на Москву, а в 2025 году — на Ульяновскую область. Из общей стоимости проекта 13,2 млрд рублей, или около 85%, планируется привлечь в виде заемного финансирования. Предполагаемый срок окупаемости проекта составляет 70 месяцев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Согласно представленным данным, новая площадка будет использоваться для сборки, испытаний, технического обслуживания и ремонта самолетов семейства Aurus. В настоящее время для проекта уже разработаны концепция и бизнес-план, а также выделен земельный участок.

Напомним, что король Малайзии заинтересовался покупкой татарстанских автомобилей Aurus после визита в Россию. Линейка представительских автомобилей Aurus создается с 2013 года по заказу Минпромторга. Проект предусматривает развитие модельного ряда как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Серийное производство машин стартовало в мае 2021 года на заводе Aurus в Елабуге.

Наталья Жирнова