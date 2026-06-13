Почему «Ак Барс» отпустил Тодда и что ждать от Шипачева в Уфе? Трансферный гид КХЛ

Главные сделки в лиге на рынке свободных агентов за последние дни

Фото: Динар Фатыхов

Межсезонье в КХЛ практически ежедневно дарит нам громкие трансферные новости. Как сложится карьера Вадима Шипачева в «Салавате Юлаеве», каковы перспективы Джошуа Ливо в «Авангарде» и почему «Ак Барс» не стал бороться с «Металлургом» за Нэйтана Тодда — в материале «Реального времени».

«Салават Юлаев» сорвал куш, подписав Вадима Шипачева?

39-летний Вадим Шипачев продолжает оставаться топовым центральным нападающим вопреки своему возрасту. Когда стало известно, что форвард проведет следующий сезон в «Салавате Юлаеве», капитан уфимцев Григорий Панин моментально с иронией отозвался в социальных сетях: «Теперь вместе будем играть! На двоих нам всего лишь 79 лет. Попылим».

Решение Шипачева выступать за «Салават Юлаев» действительно стало неожиданным для многих поклонников КХЛ. Тем не менее уход нападающего из минского «Динамо» читался уже после вылета от «Ак Барса» во втором раунде. Было очевидно, что в стане «зубров» наступит существенная перестройка после провального плей-офф. А когда команду покинул главный тренер Дмитрий Квартальнов, вслед за ним начали паковать вещи те игроки, которые изначально приходили в «Динамо» под бывшего наставника.

По информации нескольких источников, сторона Вадима Шипачева сама вышла на уфимский клуб с предложением подписать игрока. Опытному нападающему на закате карьеры хотелось поработать с Виктором Козловым, одним из самых перспективных российских тренеров в КХЛ за последние годы. В целом «Салават Юлаев» большинством игроков лиги сейчас воспринимается как очень интересный проект во многом из-за личности Козлова. Наставник уфимцев обладает большим авторитетом как среди иностранцев, так и отечественных звезд. Кроме того, Козлов не раз доказывал, как эффективно умеет проводить работу с молодыми, быстрорастущими игроками. Тем самым не завися от большого зарплатного бюджета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За последний сезон финансовые дела «Салавата Юлаева», конечно, улучшились. Команда вроде как практически разобралась со своими долговыми обязательствами. Однако повторить минскую зарплату Шипачеву клуб из столицы Башкортостана не мог. По итогу сторона форварда пошла на уступки. В следующем сезоне Шипачев заработает в Уфе около 30—35 млн рублей.

Можно ли говорить о том, что «Салават Юлаев» провернул очень выгодную для себя сделку в начале июня? Однозначно. Во-первых, в свои немалые годы Шипачев продолжает быть одним из самых стабильных центральных нападающих КХЛ, набирающим в среднем не меньше 40 очков в регулярном чемпионате. Во-вторых, приезд Вадима Шипачева поможет прогрессировать талантливой молодежи «Салавата Юлаева». Юных дарований в Уфе предостаточно. Это и Александр Жаровский, и Максим Кузнецов, и Егор Сучков. Шипачев будет правой рукой Козлова в коммуникации с молодыми игроками, которым общение и взаимодействие на тренировках с легендарным по меркам КХЛ игроком пойдет только на пользу.

Джошуа Ливо добрался до Омска из Челябинска

«Авангард», не изменяя себе, будоражит трансферное окно с самого начала межсезонья. Генеральный менеджер омичей Алексей Сопин еще со времен московского «Динамо» зарекомендовал себя амбициозным специалистом, обладающим потрясающей функционерской чуйкой. Из сезона в сезон «Авангарду» удается комплектовать команду к началу регулярного чемпионата с многочисленными звездными именами в составе.

На днях в своих социальных сетях омичи объявили, что достигли соглашения с 33-летним нападающим Джошуа Ливо. В КХЛ канадский нападающий выступает с 2023 года. Минувший сезон форвард отыграл в «Тракторе». В регулярном чемпионате Ливо был одной из главных звезд челябинской команды с 65 очками в 62 матчах. Однако в плей-офф канадец, как, впрочем, и весь «Трактор», ничего дельного и выдающегося не показал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Высокие регалии Джошуа Ливо, которые он получил еще в «Салавате Юлаеве», позволили ему выбить контракт в 70 млн рублей за сезон. Любопытно, что окладная часть североамериканца составит всего лишь 20 млн рублей. Остальную часть гонорара Ливо получит в рамках рекламной интеграции (нововведение в регламенте КХЛ с сезона-2026/27). «Авангард», пожалуй, первым из клубов открыто воспользовался данной опцией. Хотя не исключено, что тот же ЦСКА в сделке с Маратом Хайруллиным обратился к этому пункту в регламенте.

Джошуа Ливо — серьезное усиление для «Авангарда». Игрок идеально вписывается в систему Ги Буше, который явно хорошо знает канадца со времен его выступлений в НХЛ. Габаритный форвард хорош в силовой борьбе, а про бросок Ливо много говорить не надо. Будучи нападающим «Салавата Юлаева», Джошуа побил два года назад, казалось, вечный снайперский рекорд Сергея Мозякина. В регулярном чемпионате сезона 2023/24 Ливо настрелял 49 шайб.

Из недостатков у канадского нападающего разве что очень непростой характер. Но такой тонкий психолог, как Ги Буше, вряд ли испытает проблемы в работе с Ливо. Все-таки столь мастеровитыми игроками, вопреки принципам, пренебрегать не стоит. Тем более что со своим голевым чутьем Джошуа однозначно будет одной из ключевых опций «Авангарда» в большинстве.

«Ак Барс» не стал бодаться с «Металлургом» за Тодда

Казанский клуб пока что чуть ли не единственная организация в КХЛ с приставкой «топ», которая спит непробудным сном на трансферном рынке к концу первой декады июня. С одной стороны, руководство «Ак Барса» понять можно. Ведь сейчас Марату Валиуллину первоначально надо разобраться с горой истекших контрактов у ряда ключевых хоккеистов. С другой стороны, инертность «Ак Барса» на рынке может сыграть злую шутку, ведь самых звездных НСА (неограниченно свободных агентов) в КХЛ разбирают как горячие пирожки. Упустив лучших российских игроков, казанцам останется лишь ориентироваться на североамериканский рынок легионеров. А привозить иностранцев из АХЛ — это всегда большой риск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из первых игроков, покинувших «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта, стал Нэйтан Тодд. Канадец присоединился к клубу в январе этого года, перейдя в результате обмена из «Спартака». С места в карьер Тодд закрепился в топ-6 нападающих «Ак Барса» и был системообразующим элементом второго звена казанского клуба в плей-офф. Универсальность, шикарный бросок и светлая голова нападающего принесли немало очков звену Хмелевский — Семенов — Тодд в важнейших противостояниях сезона. Поэтому логично, что казанцы изначально хотели сохранить форварда у себя в команде.

Другой вопрос, что заоблачных цифр в контракте «Ак Барс» канадцу тоже предложить не мог. По новому соглашению Тодд планировал заработать в столице Татарстана более 100 млн рублей чистым окладом. Казанцы были готовы дать нападающему около 80 млн рублей, что не устроило сторону игрока.

Тут, собственно, и подсуетился «Металлург», который дал Нэйтану Тодду контракт с зарплатой приблизительно в 120 млн рублей с учетом бонусов. Это соглашение делает канадца одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Почему «Металлург» пошел на уступки хоккеисту? Все довольно прозрачно — в кандидатуре Тодда был лично заинтересован наставник уральцев Андрей Разин. Плюс с уходом Романа Канцерова в «Чикаго» в «Металлурге» возникла проблема с центральными нападающими. Тодд как раз таки без труда закроет недостающую позицию в «Металлурге».