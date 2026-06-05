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Зеленые идут: как регионы зарабатывают на биотехнологиях и почему Казахстан ушел вперед

18:10, 05.06.2026

На ПМЭФ-2026 Наиль Маганов рассказал, как восстанавливает землю после выкачивания 3,5 млрд тонн нефти, а «молочник» пожаловался на отсутствие ГОСТа на пептидную продукцию

Зеленые идут: как регионы зарабатывают на биотехнологиях и почему Казахстан ушел вперед
Фото: Сергей Сильвер/photo.roscongress.ru

«Мы привыкли считать запасы нефти, но упускаем из виду подсчет биомассы, то есть отходов, образующихся при переработке сырья. Между тем экономический потенциал этого ресурса огромен», — рассуждал зампредседателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс, чей банк готов участвовать в финансировании внедрения биотехнологий с крупными индустриальными партнерами. В настоящее время Россия находится на пороге утверждения национальной стратегии биоэкономики. Спорный момент — распределить между регионами направления развития биотеха. О том, как это устроено в Казахстане, какой опыт у «Татнефти» и где банкиры нащупали «экономику», читайте в материале «Реального времени».

Биоэкономика — это как атомный проект Курчатова

Биоэкономика стала одним из новых приоритетов технологического развития России, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, открывая днем панельную сессию «Курс на биотех: факторы роста экономики регионов» на ПМЭФ-2026. Хотя тема сама по себе не новая. Четыре года назад с подачи президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука ее начали обсуждать в профессиональных кругах, и наконец сейчас это направление приобрело значение государственной важности. «Сегодня — это уже устойчивое [направление], создана структура, создана программа, которая есть в правительстве», — сказал он.

В конце прошлого года был утвержден нацпроект технологического лидерства «Технологическое обеспечение биоэкономики», на пороге принятия находится стратегия РФ. Идут дискуссии, что входит в контур биоэкономики. Тем не менее головным куратором внедрения биотехнологий определен НИЦ «Курчатовский институт».

Сергей Сильвер/photo.roscongress.ru

В чем суть? Сам идеолог, академик Ковальчук, не выступал — вместо него взяла слово директор Курчатовского института Юлия Дьякова. Она сравнила новую сферу с атомной энергетикой, которая вывела промышленность страны на новую ступень развития. «Биоэкономика — это не еще одна отрасль. Это надотраслевое, даже не только междисциплинарное, конвергентное направление», — сказала она.

По ее мнению, экономика, основанная на использовании природных ресурсов, исчерпала себя. «Утверждена стратегия развития природоподобных технологий — это конвергентные технологии. Мы должны объединить достижения наук и получить принципиально новые результаты. Главный вызов — обеспечение биологической безопасности», — обозначила Юлия Дьякова.

Казахстан стимулирует штрафами и льготами

В Казахстане продвинулись немного дальше, чем целеполагание перехода на возобновляемые источники. Понятие «зеленые технологии» получило законодательный статус и закреплено в Экологическом кодексе страны, сообщила замдиректора Центра конкурентной, ценовой политики и устойчивого развития Казахского национального университета им. Аль-Фараби Сауле Козыке. Зеленым статусом пользуются технологии ВИЭ, энергоэффективные решения в строительстве, контроль загрязнения, управление ресурсами — всего восемь видов.

Для сохранения окружающей среды власти Казахстана ужесточили санкции за загрязнения и ввели налоговые льготы для перехода на зеленые технологии. «Крупный промышленный бизнес в Казахстане теперь законодательно мотивирован инвестировать в промышленные биотехнологии, от биорекультивации земель до биологических фильтрационных систем. И самое главное — это, конечно, экономика замкнутого цикла», — рассказала она.

Кроме того, предприятия заинтересованы в переработке отходов. «Совсем недавно принята концепция управления всеми видами отходов на 2026—2030 годы. Страна последовательно переходит на рельсы циркулярной биоэкономики, где отходы АПК и промышленности становятся ценнейшим сырьем», — добавила Сауле Козыке.

Сергей Сильвер/photo.roscongress.ru

В прошлом году аграрии Казахстана собрали рекордный урожай зерновых — в 25,9 млн тонн. Но вместо экспорта решили наладить глубокую переработку. Уже запущено производство топлива с биоэтанолом, а текущий пул инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна и отходов АПК составляет $2,6 миллиарда.

В рамках ЕАЭС было предложено развивать специализацию каждой страны, чтобы избежать конкуренции за одни и те же технологии. Подобная модель распределения ролей между регионами обсуждается и внутри России. Например, одни регионы могли бы специализироваться на переработке леса, другие — на рыболовстве, третьи — на утилизации отходов АПК. Впрочем, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов поделился сомнениями:

— Я долго не мог сформулировать, что такое региональная биоэкономика и как она звучит для конкретного региона. Но после сегодняшней сессии у меня появились первые ощущения.

Добыли 3,5 млрд тонн нефти — и разрушили экологию

Глава «Татнефти» рассказал, почему его компания задумалась о внедрении биотеха, и это оказалось не модной фишкой.

— За все годы мы добыли 3,5 млрд тонн нефти. Это было здорово, здорово было для всей страны, и неслучайно «сталинский сокол» Байбаков говорил, что из послевоенной разрухи страну вытащила именно нефть Татарстана. Что получили в итоге? Разрушенную экологию, засоренные реки, замазученные поля, истощенные недра. Поселки, которые строились на энтузиазме, начали пустеть, люди стали уезжать, — перечислил он.

«Татнефть» начала восстанавливать недра с помощью биотехнологий. В опустошенные пласты стали закачивать очищенную сточную воду. «Довели ее до нормативного состояния и начали закачивать в пласт. До этого посмотрели состав — оказался питательный бульон для всевозможных бактерий. И сегодня наши бактерии работают на нас, вытесняя нефть из, казалось бы, забытых, заброшенных месторождений», — сообщил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Идеи Курчатовского института о возобновляемых источниках были положены в основу концепции энергоэффективного поселка Актюбинский. Он полностью обеспечивается биогазом, появились рабочие места, люди стали возвращаться.

Президент Западно-Сибирского инвестиционного холдинга Сергей Майзель привел кейс из молочной промышленности. До сих пор им было все равно, куда девать отходы. Но с появлением ЗОЖ люди стали покупать обезжиренные молочные продукты, и пришлось искать другие способы переработки молока. Они стали получать полезную пептидную продукцию из молока. «Но сегодня мы немножко поджаты отсутствием регуляторики в стране. Не имеем возможности продавать пептидную продукцию, потому что на нее нет ГОСТов. Не можем участвовать в торгах по 44-му ФЗ», — посетовал он.

Юлия Дьякова: ничего не стоит к этому вернуться

— Мы привыкли считать запасы нефти, но упускаем из виду подсчет биомассы (то есть отходов, образующихся при переработке сырья). Между тем экономический потенциал этого ресурса огромен, — рассуждал зампредседателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс, чей банк готов участвовать в финансировании внедрения биотехнологий с крупными индустриальными партнерами.

Сергей Сильвер/photo.roscongress.ru

По его словам, экономическую отдачу от биотехнологий можно подсчитать в получении энергии. «Как правило, хорошо понимаем важность высокой эффективности в производстве традиционной энергии, которую мы измеряем в киловаттах или джоулях. Биологическая энергия в этом смысле ничем не отличается», — сказал он.

К примеру, энергия, получаемая при переработке пшеницы, оказывается на 70% дешевле. «В Красноярском крае есть практически вся таблица Менделеева, но почему-то не всегда говорим, что по биомассе древесины это регион номер 1. Это создает огромный потенциал», — считает Дмитрий Зауэрс.

Ничего придумывать не надо, все это было в экономике 50—60-х годов, заявила в конце сессии президент Курчатовского института Юлия Дьякова. Тогда были построены десятки заводов, которые перерабатывали древесину сначала в спирт и глюкозу, а потом в резину и в нужные вещи. И у нас в шестидесятых годах работали заводы, которые из производных нефти получали кормовой белок. «1,5 миллиона тонн производили и продавали на весь мир. Нам ничего не стоит к этому вернуться. Но вы должны понимать, что только наука и правильные, жесткие системы позволят это сделать», — заключила она.

Луиза Игнатьева

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