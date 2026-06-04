Татарстан увеличил экспорт льна до 13,8 тыс. тонн, из них 9,6 тыс. — в Китай

Основными направлениями экспорта, помимо КНР, стали Казахстан, Польша и Белоруссия

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В Татарстане фиксируется рост экспорта масличного льна. С начала 2026 года (по состоянию на 1 июня) в филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в республике было исследовано 13,8 тыс. тонн продукции, предназначенной для поставок за рубеж, сообщает пресс-служба учреждения.

Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 9,6 тыс. тонн. Основными направлениями экспорта стали Китай, Казахстан, Польша и Белоруссия. При этом на Китай пришлось более 70% поставок — 9,6 тыс. тонн, что также выше уровня прошлого года.

Перед отправкой вся продукция проходила лабораторные исследования на показатели безопасности и качества, включая энтомологические, гербологические и микологические проверки. Результаты испытаний подтвердили соответствие продукции условиям контрактов и требованиям стран-импортеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В лаборатории филиала за первые пять месяцев 2026 года было исследовано 75 проб масличного льна для экспорта и 44 образца для внутреннего рынка. Общий объем партий, предназначенных для поставок внутри страны, составил 18,5 тыс. тонн.

Как отмечают специалисты, рост экспорта в Китай связан с системной работой по подготовке аграриев к требованиям зарубежных рынков и соблюдению фитосанитарных норм.

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Наталья Жирнова