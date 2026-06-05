В Узбекистане стартовало строительство атомной электростанции с участием «Росатома»

Владимир Путин назвал объект «первой атомной станции в Узбекистане российского дизайна»

«Росатом» приступил к строительству атомной электростанции в Узбекистане. Церемония заливки первого бетона состоялась в рамках запуска проекта, кадры с мероприятия показали в эфире ИС «Вести». На закладке фундамента дистанционно присутствовали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Проект предусматривает строительство двух энергоблоков большой мощности по 1000 МВт каждый, а также двух малых энергоблоков мощностью по 55 МВт. Для «Росатома» этот проект станет первым зарубежным опытом строительства малых атомных электростанций.

— Но сегодня у нас тоже очень приятное событие — это закладка фундамента будущего большого, мощного объекта — атомной электростанции, первой атомной станции в Узбекистане российского дизайна. Я знаю, что Вы над этим очень много сами лично работали. <...> Уверен, что выбрали наиболее подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся, — приводит МИД РФ слова Путина, обращенные к президенту Узбекистана.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее Россия и Казахстан договорились о строительстве атомной электростанции после госвизита Владимира Путина в страну. «О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров.

Наталья Жирнова