Минниханов обсудил с Амировым и Потокер организацию работы завода в Елабуге

Также стороны затронули тему инвестиций на ближайшие годы

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Управляющей организации АО «Развитие строительных активов» Тимуром Амировым и первым заместителем единоличного исполнительного органа ООО «РОКВУЛ» Мариной Потокер.

На встрече стороны обсудили организацию работы завода в Елабуге, а также планы предприятия по инвестициям на ближайшие годы, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Ранее Минниханов встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым на ПМЭФ. На встрече было предложено обменяться бизнес-миссиями.

Никита Егоров