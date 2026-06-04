Минниханов обсудил с Амировым и Потокер организацию работы завода в Елабуге
Также стороны затронули тему инвестиций на ближайшие годы
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Управляющей организации АО «Развитие строительных активов» Тимуром Амировым и первым заместителем единоличного исполнительного органа ООО «РОКВУЛ» Мариной Потокер.
На встрече стороны обсудили организацию работы завода в Елабуге, а также планы предприятия по инвестициям на ближайшие годы, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Ранее Минниханов встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым на ПМЭФ. На встрече было предложено обменяться бизнес-миссиями.
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