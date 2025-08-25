Татарстанская короткометражная историческая военная драма «Танкист» — победитель международного кинофестиваля

Кинокартина признана лучшим игровым фильмом международного кинофестиваля «Перерыв на кино»

Фото: предоставлено Елизаветой Киселевой

Подведены итоги международного молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино» (г. Санкт-Петербург). Короткометражная историческая военная драма «Танкист», снятая по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста», признана лучшим игровым фильмом. Церемония награждения победителей состоялась 23 августа на территории киностудии «Ленфильм».

предоставлено Елизаветой Киселевой

Художественный фильм «Танкист» снят казанской кинокомпанией «Вечный Огонь» совместно с киностудией Казанского суворовского училища при финансовой поддержке ГК «ТАИФ». Главные роли в картине сыграли Дмитрий Смирнов и Андрей Еналеев. Съемки проходили весной этого года в Рыбно-Слободском и Высокогорском районах Татарстана. Помимо профессиональных актеров, в фильме сыграли также воспитанники Казанского суворовского военного училища. Премьерные показы состоялись в мае 2025 года, в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заслуженная награда была вручена режиссеру кинокартины — Елизавете Киселевой.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Для нас очень важна эта награда! Лучший фильм на главном военно-историческом фестивале страны — это не просто красивый диплом. Это признание, это подтверждение того, что мы здесь, в Татарстане, можем с нуля создавать кино по-настоящему высокого уровня, интересное, зрелищное, качественное и профессиональное. Вся команда, работавшая над картиной — кроме Дмитрия Смирнова, исполнителя роли танкиста, — наши казанские ребята, от сценаристов и пиротехников до каскадеров и композитора. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в работе над картиной — это наша общая победа! И, конечно же, отдельные слова благодарности ГК «ТАИФ», без финансовой поддержки которой этого фильма бы не было», — прокомментировал награждение генеральный продюсер картины, основатель кинокомпании «Вечный Огонь» Роман Королев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время фильм «Танкист» находится в процессе получения прокатного удостоверения в Министерстве культуры РФ. На большие экраны страны кинокартина должна выйти уже осенью текущего года.

Арсений Фавстрицкий