Путин: уже решено перевезти часть крупных корпораций из Москвы в регионы
Президент России рассказал о мерах поддержки региональных бюджетов
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки региональных бюджетов в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2026.
По его словам, до 2030 года в бюджеты регионов направят 700 млрд рублей по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. Всего за время существования программы направлено свыше триллиона рублей.
Путин заявил, что решено подготовить механизм участия компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры.
Также, по словам президента, власти договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы. Это делается, чтобы разгрузить столицу страны, а также поддержать региональные бюджеты.
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