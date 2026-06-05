Путин: уже решено перевезти часть крупных корпораций из Москвы в регионы

Президент России рассказал о мерах поддержки региональных бюджетов

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Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки региональных бюджетов в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2026.

По его словам, до 2030 года в бюджеты регионов направят 700 млрд рублей по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. Всего за время существования программы направлено свыше триллиона рублей.

Путин заявил, что решено подготовить механизм участия компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры.

Также, по словам президента, власти договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы. Это делается, чтобы разгрузить столицу страны, а также поддержать региональные бюджеты.

Зульфат Шафигуллин