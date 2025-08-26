В первый раз в первый класс с поддержкой от Группы компаний ТАИФ

В республике продолжается масштабная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

В культурном центре «Чулпан» в Казани в преддверии Дня знаний состоялся аншлаг. Здесь, в концертном зале, в рамках традиционной республиканской благотворительной акции чествовали будущих первоклассников Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

Силами района для мальчишек и девчонок, которым уже через несколько дней предстоит впервые сесть за парты, а также их родителей была подготовлена культурная программа.

— Хочется пожелать, чтобы школьная жизнь для вас была счастливой, познавательной и увлекательной. Чтобы вы приобрели новых друзей и новые знания. Акция «Помоги собраться в школу» в нашей республике проходит уже много лет. Сегодня вместе со мной на этой сцене наши большие друзья — руководители компаний и предприятий, учебных учреждений — люди, благодаря которым эта акция реализуется, — обратилась со сцены к главным участникам события — детям и их родителям — заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани Ольга Дроздецкая.

Компании Группы ТАИФ в республиканской акции «Помоги собраться в школу» принимают участие практически с самого старта проекта. Не так давно к этой миссии подключился и созданный ТАИФом благотворительный фонд «Сокровенное».

— Социальная важность республиканской акции и нашего в ней участия очевидна. Собрать ребенка в первый класс требует довольно серьезных затрат от родителей. Так, чтобы все было качественно, удобно, красиво и соответствовало принятым нормам. Есть социальные слои, которые объективно требуют внимания и поддержки. И бизнес, такие компании, как Группа ТАИФ, просто не могут остаться в стороне. Если не мы, то кто? —уверен директор благотворительного фонда «Сокровенное» ГК «ТАИФ» Александр Тарасов.

В середине августа этого года одними из первых в Татарстане портфели со всеми необходимыми для первоклассников канцелярскими принадлежностями детям из многодетных и малообеспеченных семей Нижнекамска вручило АО «ТАИФ-НК». Чуть позже детей своих сотрудников на праздник первоклассников пригласили в банке «Аверс». В конце августа эстафету переняло АО «ТАИФ».

Новенькие ранцы вручались детям из многодетных семей, тем, кто находится под опекой, имеют особенности физического развития или растут в семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также детям защитников Отечества, несущим сегодня службу в зоне СВО.

Ильнур прибыл в отпуск и рад тому, что может разделить счастье подготовки ко Дню знаний со своей дочерью Аминой. На вопрос, кто в семье волнуется больше, признался честно:

— Конечно, папа! Это непростое и яркое событие в жизни дочери. Жаль, что не смогу проводить ее в школу — отпуск заканчивается. Пора возвращаться к боевым товарищам. «Помоги собраться в школу» — очень хорошая и правильная акция. Она нас объединяет! — добавил он.

